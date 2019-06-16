رئيس Square Enix يُفكر في خدمة اشتراك للألعاب الكلاسيكية من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال مقابلة جديدة مع مجلة Game Informer الأمريكية، يأتي “يوسكي ماتسودا” رئيس شركة سكوير إينكس اليابانية بتعليقات جديدة مثيرة للاهتمام طرحها عندما تم سؤاله عن ألعاب الشركة الكلاسيكية و إعادة إصدارها.

ماتسودا أكّد أن سكوير إينكس لديها مشروع داخلي من أجل نقل ألعابها الكلاسيكية إلى المنصات الحديثة، و أنها تعمل على ذلك باستمرار، إلا أن الشركة تواجه مشكلة في ضياع برمجية بعض العناوين القديمة.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو تأكيد ماتسودا بأن سكوير إينكس تُفكر في تقديم خدمتها الخاصة إما كخدمة اشتراك أو منصة لتحميل الألعاب حصرياً و ذلك من أجل عناوين الشركة الكلاسيكية، و لا شك أن سكوير إينكس من الشركات التي تملك في جعبتها حصيلة هائلة من الألعاب خاصة و أنها تجمع بين إصدارات شركة سكوير سوفت و شركة إينكس قبل الاندماج. ماتسودا لاحظ أن هذا ما تقوم به الشركات الأخرى مثل Bethesda التي أعلنت عن خدمتها الخاصة على سبيل المثال.

ماتسودا أكّد أيضاً أن الشركة قد فقدت عدداً من البرمجيات الخاصة بألعابها القديمة، المعجبون يتساءلون لم لم تقم الشركة أحياناً بإطلاق هذا العنوان أو ذاك و الحقيقة أن البرمجية الأصلية للعبة مفقودة. أحد العناوين التي لم يحددها ماتسودا، تمت استعادتها عن طريق واحد من المبرمجين الذين تركوا الشركة و الذي كان يحتفظ ببرمجية اللعبة على الحاسب الشخصي الخاص به.