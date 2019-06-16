فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel ضمها لمختلف المواهب و الأسماء الثقيلة في عالم التقنية، هذه المرة مع مهندس البنية المعمارية لرقاقة الإكس بوكس (SoC). التقرير أكّد من مصادره الخاصة على انضمام John Sell إلى انتل، علماً أن سيرته الذاتية الحافلة تضم العمل على الإكس بوكس ون، السكوربيو، و كذلك مشروع السكارليت الحالي. John Sell ينضم إلى شركة انتل للعمل في مجال الحماية الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مُهندس البنية المعمارية للإكس بوكس ينضم إلى شركة Intel لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.