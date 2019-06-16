مُحلل NPD يتوقع: Switch سيكسب السوق الأمريكي و توقعات متحفظة تجاه Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تدوينة جديدة على موقع NPD المسؤولة عن رصد المبيعات في السوق الأمريكي، وضح المُحلل Mat Piscatella توقعاته بشأن السوق الأمريكي لألعاب الفيديو خلال ما تبقى من هذا العام.

في حديثه عن أجهزة الألعاب ذكر مات أن منصة الننتندو سويتش هي المنصة الأكثر أهمية في السوق حالياً و أن الجهاز سينتهي به المطاف كالأكثر مبيعاً في السوق الأمريكي هذا العام مدفوعاً بإصدار لعبة Pokémon Sword and Pokémon Shield تحديداً. بالإضافة إلى ذلك فإن الجهاز هو الوحيد الذي يشهد نمواً في المبيعات هذا العام.

مات يرى أن التعريف بمنصة الإكس بوكس للجيل الجديد كان قوياً، و أن لعبة Halo Infinite مع خدمات مثل Project xCloud و Game Pass جعلت من حدث مايكروسوفت ناجحاً إن كان على صعيد الصناعة أو على صعيد اللاعبين. أما فيما يتعلق بمنصة Google Stadia فإن مات كان يتوقع تفصيلاً أكبر للخدمة و تفاصيل الإطلاق كما أن الألعاب الحصرية والتي ساعدت على إطلاق الأجهزة المنزلية بنجاح في الماضي، تبدو محدودة للغاية مع Stadia. توقعات مات للمنصة متحفظة جداً و يرى أنها لن تؤثر على السوق بشكل فعلي في 2019.

من جهة أخرى يتوقع مات استمرار النمو في خدمات شركة مايكروسوفت و الخدمات الأخرى من بقية شركات الألعاب و هي تُشكل منطقة للنمو و الإنفاق من المُستهلك في الأشهر و السنوات القادمة.