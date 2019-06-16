تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم طبقة الحماية لكاميرة هاتف iPhone 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر مقطع فيديو جديد عبر MobileFun يؤكد على التصميم مربع الشكل في الكاميرة الخلفية لهاتف iPhone 11 من خلال إكسسوار طبقة حماية الكاميرة التي تأتي من Olixar.

تتبنى كلاً من ابل وجوجل هذا العام التصميم مربع الشكل في الكاميرة الخلفية للهاتف، لكن في الوقت الذي ظهر هاتف Pixel 4 بالفعل مع تصميم مميز للكاميرة، لم تكشف التسريبات المصورة للنماذج الأولى لهاتف iPhone 11 عن تصميم مثالي للكاميرة الخلفية.

ولقد توقع البعض إمكانية تغيير هذا التصميم قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف، إلا أن مقطع فيديو جديد من MobileFun أكد على التصميم المربع للكاميرة الخلفية من خلال إكسسوارات مخصصة للكاميرة.

ولقد كشف MobileFun في مقطع الفيديو عن طبقة حماية لكاميرة هاتف iPhone 11 التي صممت عبر الشركة المصنعة للإكسسوارات Olixar، حيث تكشف طبقة حماية الكاميرة عن ثلاثة مستشعرات لهاتف iPhone 11 وأيضاً هاتف iPhone 11 Max، بينما يأتي هاتف iPhone 11R باثنان من المستشعرات في الكامرة الخلفية.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 11R بمستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل مع مستشعر ثانوي 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto وقدرة على تكبير بصري حتى مرتين.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتفي iPhone 11 و iPhone 11 Max المستشعرات ذاتها بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثالث بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات بزواية عرض واسعة بزواية 120 درجة، ومن المتوقع أن تأتي ميزة التثبيت البصري في التصوير في المستشعر الرئيسي ومستشعر telephoto.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية في إصدارات هذا العام بمستشعر 12 ميجا بيكسل مع تحسينات في تقنية التعرف على الوجه Face ID.

ومن المقرر أن تتوفر إكسسوارات طبقة حماية كاميرة هاتف iPhone 11 للحجز المسبق اليوم من Olixar، بدءاً من 10.99 دولار للإصدار المميز باثنان من المستشعرات في الكاميرة الخلفية.

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