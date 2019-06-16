تقرير يكشف عدد مستخدمي الإنترنت عام 2018

وذكر "موقع livemint" أن تقرير "Bond Internet Trends"، الصادر عن شركتي "بيركينس كوفيلد" و"بييرس" الأمريكيتيين، أن عدد المستخدمين هذا يُشكل ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بالعام 2017.
وجاء عدد المستخدمين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 53%، وفي أوروبا 15%، في حين بلغ في أفريقيا والشرق الأوسط 13%، و في أميركا اللاتينية والكاريبي 10%، وأمريكا الشمالية 9%، وفقاً لـ"سبوتنك".
وجاء عدد المستخدمين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 53%، وفي أوروبا 15%، في حين بلغ في أفريقيا والشرق الأوسط 13%، و في أميركا اللاتينية والكاريبي 10%، وأمريكا الشمالية 9%، وفقاً لـ"سبوتنك".
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