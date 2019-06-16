"جوجل" تطلق منصة بناء الألعاب الرقمية "جيم بيلدر"

كاليفورنيا - (أ ش أ)
أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، إطلاق منصة بناء الألعاب الرقمية "جيم بيلدر" لمستخدميها حول العالم.
وتتيح المنصة للمستخدمين إنشاء ألعاب ثلاثية الأبعاد بسيطة في غضون عشر دقائق ودون الحاجة إلى أي معرفة بكتابة الأوامر البرمجية،
وتسمح للمستخدمين بالتعاون مع الأصدقاء والمطورين الآخرين لتطوير الألعاب وإضافة مزيد من التفاصيل والمستويات لها.
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