كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الأسبوع المقبل

متابعة-سنيار: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد جندت “أكثر من اثني عشر” شركة لتمويل عملتها المشفرة المرتقبة، والتي يطلق عليها اسم Libra، ومن بين هذه الشركات أسماء بارزة في مساحة معالجة الدفع، مثل PayPal و Mastercard و Visa.

ويبدو أن Facebook يريد حوالي 10 ملايين دولار من كل مؤيد، وسيتم استخدام هذه الأموال لإنشاء العملة الرقمية، ويمكن أن يقوم الداعمون بدور العقد في شبكة دفع جديدة للتحقق من المعاملات وتسجيلها، لكن تقرير المجلة قال إن لا Facebook ولا مجموعة الداعمين يسيطرون على Libra مباشرة.

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وسيتمكن مستخدمو Facebook من إرسال Libra إلى بعضهم البعض أو استخدامها لتسهيل عمليات الشراء على الشبكة الاجتماعية أو خارجها، ويعود سبب رغبة شركات مثل PayPal و Visa في دعم Libra؛ إلى كون Facebook يضم أكثر من ملياري مستخدم يمكن أن يقبلوا على العملة.

من السهل أيضا معرفة سبب إقدام Facebook على هذه الخطوة، فقد تكون مصدر دخل جديد لشركة تعتمد في الغالب على الإعلان الرقمي للحصول على دخلها، ويمكن أن يستفيد Facebook مالياً بحيث يصبح منصة للتجارة الإلكترونية أكثر مما هو عليه بالفعل.

ولكن سجل خصوصية فيسبوك ضعيف بشكل خاص وقد لا يثق البعض في قيام الشركة بذلك بشكل صحيح. كما أن هذا قد يجعل Facebook يبدو أكثر من عملاق احتكاري لأولئك الذين يريدون تقسيم الشركة، مثل المؤسس المشارك كريس هيوز.