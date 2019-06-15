هواوي تفكر في إستخدام Sailfish OS بدلاً نظامها الخاص

بدأت هواوي تفكر في إستخدام نظام Sailfish OS المبني على الأندرويد بدلاً من إستخدام نظامها الخاص الذي قامت بتطويره.

بالطبع كل هذه الأمور تأتي كردة فعل من هواوي على المشاكل التي وضعتها فيها الحكومة الأمريكية مع بداية المقاطعة لها من كل الشركات الأمريكية التجارية وعلى رأسهم بالطبع جوجل، تظهر المشكلة فإن نظام أندرويد في حد ذاته هو نظام مفتوح المصدر يمكن لأي شركة أن تستخدمه كما تشاء ولكن مع الأسف فإن نظام أندرويد وبعد التطوير المستمر من جوجل له أصبح يعتمد على خدمات جوجل بشكل أساسي ليعمل بشكل جيد ومناسب.

معنى منع هواوي من إستخدام جوجل فإنك لن تتمكن من إستخدام متجر Play ولا خدمات حسابات جوجل التي تعتمد عليها عملية المزامنة على الأندرويد وستحتاج إلى الإعتماد على مصادر أخرى وخدمات أخرى لتتغلب على هذا الحظر.

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المعلومات الجديدة تأتي من مصادر مقربة من الشركة قالت بأن هواوي تفكر في إستخدام والعمل بأنظمة تشغيل مبنية على أنوية لينكس أيضاً وهي التي بني عليها نظام الأندرويد وأ، تقوم بدعمها بشكل كامل، بل إن المصادر قالت أيضاً بأن الشركة بدأت بتجربة نظام Aurora بشكل داخلي في مختبراتها للتأكد من كفاءة النظام.

لا توجد بعد أي تصريحات رسمية من هواوي أو أي مصدر آخر لنتأكد من هذه المعلومات ولا يسعنا إلى الإنتظار حتى نراها .

المصدر.