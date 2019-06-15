هاتف Mate X قد يصدر في سبتمبر القادم

ظهر Mate X لأول مرة في فبراير الماضي عندما أعلنت هواوي عن أول هاتف قابل للطي في حوزتها، كان من المخطط إطلاق الهاتف مع نهاية شهر يونيو الحالي ولكن بالطبع مع تصاعد مشكلة الولايات المتحدة ومنع الشركة من إستخدام خدمات جوجل والكثير من خدمات الشركات الأمريكية الأخرى جعل الشركة تفكر في تأجيل طرح الجهاز لفترة بسيطة حتى تتمكن من معالجة هذه المشاكل وتجنب أي ضرر على المبيعات.

والآن يظهر تقرير جديد من قناة CNBC و The wall Street Journal يدعي أن الشركة تخطط لإطلاق الهاتف في شهر سبتمبر القادم، وبحسب ما قاله متحدث رسمي من الشركة فإ، الهاتف سينطلق في العالم أجمع في نفس الوقت مع تركيز على المناطق التي يتوفر فيها دعم 5G.

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كما يدعي المسؤول بأن الهاتف يخضع لإختبارات شديدة وشرسة للغاية حتى تتجنب الشركة المشاكل التي ظهرت مع هاتف Galaxy Fold من سامسونج الذي تم تأجيله لموعد غير معلوم حتى يومنا هذا، تعمل الشركة بشكل مكثف مع مطوري البرامج وشبكات المحمول لتتأكد من الهاتف سينجح وسيقدم أفضل تجربة فور خروجه من صندوقه.

كما أكد المتحدث الرسمي أن حظر الولايات المتحدة لن يؤثر على قدرات Mate X وإنطلاقه وحتى إستخدامه للأندرويد لأن الهاتف تم الإعلان عنه والحصول على الترخيص الخاص به قبل الحظر وبداية كل هذه المشاكل، بالطبع الأمر منطقي للغاية فمن سيدفع 2600 دولار في هاتف لكي يتحول إلى قطعة خردة ؟

المصدر.