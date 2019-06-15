طريقة حماية الفيسبوك من المخترقين والهاكر وغيرهم من المخاطر

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حماية الفيسبوك واحدة من أهم النقاط التي يجب عليك أن تهتم بها عند إستخدامك لحساب الفيسبوك الخاص بك، أصبح حساب الفيسبوك أمراً هاماً لدى جميع الناس وأصبح الجميع يستخدمونه بشكل يومي إما لمتابعة الأخبار اليومية أو لمتابعة أعمالهم إن كانوا يعملون في أمور مثل التسويق الإلكتروني وغيره.

أهمية حماية الفيسبوك من الإختراق :

قد تبدو خطوات حماية الفيسبوك من الإختراق صعبة أو كثيرة ولكن لا غنى عنها اليوم في عالمنا الذي أصبح يعتمد على العالم الرقمي بشكل كبير للغاية، أهم الأسباب التي تجعلك تبحث عن حماية الفيس بوك الخاص بك هي معلوماتك الشخصية الموجودة عليه، فإنت لا تريد لأحد المخترقين السيئين بأن يصلوا إلى بياناتك الخاصة ومراسلاتك الخاصة التي تعتمد عليها بشكل يوم ناهيك عن الصور الشخصية التي تقوم بمشاركتها على الحساب او إستقبالها بشكل خاص على حسابك،

كما قلنا فهناك الكثيرون الذين يعتمدون على حسابات الفيس بوك خاصتهم في الكثير من الأعمال اليومية المختلفة بدايةً من تسويق حساباتهم الشخصية ومنتاجتهم إلى العمل بالتسويق الإلكتروني في الشركات المختلفة لذا فمن الهام والحيوي لهولاء الذين يتعاملون بالأموال أن يقوموا بحماية حسابات الفيس بوك خاصتهم.

طرق حماية الفيسبوك من الهاكر والإختراق :

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك إستخدامها والإعتماد عليها لحماية حساب الفيس بوك خاصتك، ولكن قبل أن نبدأ في هذه الطرق ونبدأ في الحديث عنها دعونا في البداية نقول بعض النصائح العامة للتواجد على الفيس بوك .

بشكل عام وقاطع وصحيح في 90% من الحالات فإن الصفحات المريبة التي تظهر أمامك وتطلب منك الإشتراك في مسابقات للحصول على جوائز خزعبلية وخرافية يكون هدفها الأساسي إختراق بيانات حسابك وبيعه لاحقاً، إن كان هناك شخص ما او جهة ما قررت أن تقدم هدايا مجانية او توزع أموال سترى هذه الجهة تخرج عليك بشكل رسمي مثل قناتها على اليوتيوب أو غيرها من الامور لتخبرك بهذا الأمر، تأكد دائماً من صدق هوية الشركة التي ستتعامل معها في المسابقات المالية والمادية

لا تحاول أن تتواصل مع حسابات الفنانين والمشاهير الغير رسمية لأنها أيضاً تهدف لسرقة بياناتك وإختراق حسابك ولتتأكد من أن الحساب رسمي أم لما يمكنك النظر إلى جانب الحساب فسترى علامة دليلاً على أنه حقيقي مثل الصورة بالاسفل :

تأكد دائماً من وضع كلمة مرور صعبة تضم مجموعة من الحروف والارقام الغير ممكن توقعها أو ربطها معاً، كلمات المرور السهلة وعناصر التخمين السهلة تسهل عملية الاختراق.

طريقة تغيير كلمة السر :

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توجه إلى خانة الإعدادات الخاصة بحسابك ومن ثم حماية وأمان ثم تغيير كلمة السر.

سيطلب منك في الخانة الأولى كلمة السر القديم ثم في الخانتين الأسفل منها كلمتي السر الجديد وإعادتها.

تفعيل التصفح الآمن :

خاصية التصفح الآمن تسمح لك بإستخدام الإنترنت وتصفحه بشكل آمن تماماً كما أنها تقوم بزيادة صعوبة التشفير مما يجعل القراصنة والمخترقين الهواة غير قادرين على الدخول إلى حسابك والإستيلاء عليه، لتفعيل هذه الخاصية كل ما عليك فعله هو التوجه إلى إعدادات الأمان في الحساب وإختيار التصفح الآمن .

إشعارات تسجيل الدخول :

سيقوم الفيس بوك من خلال هذه الخاصية من إرسال تنبيه لك ورسالة نصية في بعض الأوقات بوجود مكان جديد أو جهاز كومبيوتر جديد قام بتسجيل الدخول إلى حسابك لتتمكن من مراجعة بيانات تسجيل الدخول المختلفة .

إستخدام الرمز السري والتفعيل ثنائي الأطراف لتسجيل الدخول.

تعمل هذه الطريقة بسهولة وبساطة على أن تطلب منك كود يتم توليده بشكل عشوائي من برامج مختلفة سواءً كانت برامج طرف ثالث أو حتى من برنامج وتطبيق الفيس بوك نفسه، هذا الكود يتم توليده بشكل عشوائي ويمكنه أن يعمل حتى لو كان جهازك غير متصل بالإنترنت.

لإستخدام هذا الكود قم بالخطوات التالية :