تسريب صور Pixel 4 من جوجل وهذه المرة في نسخة حقيقية للهاتف

ظهرت صور Pixel 4 منذ أسبوع تقريباً وكانت صور تخيلية أو Renders تظهر شكل الجهاز إن قامت جوجل بإستخدام الكاميرا المربعة مثل آبل واليوم نحصل على تأكيد ثاني لشكل الجهاز.

بعد أن ظهرت صور الـ Renders المسربة خرجت علينا جوجل من خلال حسابها الرسمي على تويتر لتخبرنا بأن نستعد للهاتف وأن شكله سيكون مقارباً للغاية للصور التخيلية، الجدير بالذكر بأن هذه تعتبر المرة الأولى التي تخرج علينا جوجل فيها لتؤكد على إشاعة ما تتعلق بهاتف لها بالرغم من أن Pixel 3 xl عانا من الكثير من التسريبات قبل إطلاقه رسمياً.

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صور اليوم تأتي من مصدر مجهول في لندن شاهد هاتف Pixel 4 وقام بتصويره مع أحد المستخدمين في الشارع ومن ثم نشرها موقع 9to5 Google المشهور والموثوق، لا توجد أي معلومات أخرى عن الهاتف ومواصفاته وحتى شكل الكاميرا الأمامية بإستثناء أنها ستكون ثنائي مثل Pixel 3 و 3XL، هذا الأمر يدفعني للإعتقاد بأن الهاتف سيأتي بنوتش عملاقة كالتي كانت موجودة على أشقاءه القدام.

تتوافق هذه الصور الجديدة مع صور Pixel 4 التي نشرتها جوجل الإسبوع الماضي، كما أن الهاتف محاط بغطاء حماية Cover مشابه لما تقوم جوجل ببيعه لهواتفها.