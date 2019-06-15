"اتصالات" تطلق خدمة "تجوّل كأنك في دارك" لمشتركي باقات “Freedom” على خط الفاتورة

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق خدمة "تجوّل كأنك في دارك" الجديدة، والتي تمكن مشتركي “Freedom” لخط الفاتورة الاستمتاع بالسعات المحلية من الدقائق والبيانات عند السفر خارج الدولة.

وتفصيلاً، بات بإمكان عملاء "اتصالات" من خلال باقات “Freedom” الجديدة التمتع بالتجوال دون احتساب رسوم إضافية خارج الباقة، مع المرونة في اختيار ما يتناسب واحتياجاتهم، حيث يمكن الاشتراك بسعة البيانات فقط بتكلفة 100 درهم، أو اختيار سعة المكالمات فقط بــ 200 درهم، علاوةً على توفّر خيار الاشتراك بسعة الدقائق والبيانات معاً بـتكلفة 250 درهماً، وجميع تلك السعات صالحة لمدة أسبوع.

ويتم تطبيق رسوم خدمة "تجوّل كأنك في دارك" فور الاشتراك بها، والصلاحية تبدأ من أول استخدام أثناء التجوال على أي من شبكات شركاء التجوال المفضلين من "اتصالات"، والذين يغطون أكثر من 120 دولة، بما في ذلك إمكانية استخدام باقات التجوال أثناء رحلات الطيران. كما لا يتم تجديد الخدمة تلقائياً، إذ يتطلب إعادة الاشتراك عند انتهاء الصلاحية.

وتتوفر باقات “Freedom” مع 6 خيارات مختلفة لخط الفاتورة، تبدأ من 100 درهم وحتى 1000 درهم. ويمكن الاشتراك في خدمة "تجوّل كأنك في دارك" الجديدة عبر تطبيق My Etisalat UAE، أو من خلال طلب الرمز #177*. أو عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء 101، أو زيارة أقرب فرع لـ "اتصالات".

يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل لضمان مستويات خدمة فائقة للعملاء ذوي الاستخدام العادي.