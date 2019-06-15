"سامسونج إلكترونيكس" ترعى قمة تقنية QLED في مدينة نيويورك

عمَان - الخليج 365 :

قدمت شركة "سامسونج إلكترونيكس" مؤخراً رعايتها للنسخة الثالثة من قمة تقنية QLED التي استضافتها مجموعة Insight Media المتخصصة في الخدمات والمعلومات الاستشارية المتعلقة بصناعة السينما، والبث، وتكنولوجيا العرض، وذلك في فندق ميلينيوم تايمز سكوير في مدينة نيويورك. ورصدت القمة أفكار وخطط شركة "سامسونج" وعدد من خبراء الصناعة فيما يتعلق بشاشات العرض بدقة 8K، فضلاً عن دور تقنيتي الذكاء الاصطناعي والمدى الديناميكي العالي HDR10+ في المساهمة في انتشار هذه الشاشات.

وقد عقدت قمة هذا العام، والتي امتدت على مدى يومٍ كامل، تحت شعار العرض بدقة 8K، متضمنةً العديد من الجلسات المكثفة التي دارت حول ماهية هذه التقنية، والنظام البيئي لمحتواها، إلى جانب مختلف التقنيات المتعلقة بها، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين من ممثلي شركات أجهزة العرض والمعدات، أو منتجي الفيديو ووسائط التكنولوجيا، أو مراجعي التقنيات والتكنولوجيا من الولايات المتحدة وأوروبا ومختلف أنحاء العالم؛ حيث أظهروا اهتماماً كبيراً بالتقنيات الأساسية المتعلقة بتصوير ونقل الصور عالية الجودة كتقنية شبكة الجيل الخامس 5G، ومعدات التصوير، وبرامج وأجهزة ضغط الصور.

وتطرق خبراء تقنية العرض بدقة 8K وعدد من المتحدثين من ممثلي مجموعة من الشركات المتخصصة بدراسة أسواق ألواح العرض، ومعدات التصوير، وصناعة المحتوى، وصناعة ضغط ونقل البيانات، إلى جانب الأوساط الأكاديمية، إلى أحدث توجهات التقنيات التي تتعلق بدقة عرض 8K من وجهات نظر مختلفة، بالإضافة إلى مناقشة الآفاق المستقبلية لهذه التقنيات.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت مديرة تسويق قسم شاشات العرض لدى شركة سامسونج إلكترونيكس في الولايات المتحدة، سونيا تشين: "من المتوقع أن يخطو سوق شاشات العرض بدقة8K خطوات كبيرة مع الانتشار السريع للجيل الخامس من تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية. ستنال شاشات العرض بدقة 8K إعجاب جيل الألفية بالتحديد، فهم يدركون أهمية سرعة الإنترنت وعرض الصورة بدقة فائقة الوضوح".

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ومن جانبه، قال رئيس معهد بحوث تصميم الألوان التابع لجامعة إيهوا للإناث في كوريا، والذي حضر القمة لعرض بعض النتائج التجريبية: "عندما نعرض صورة فائقة الدقة والوضوح، فإن قدرتنا على التعرف على الأشياء التي نراها تكون أكثر شمولية".

وبدوره، قال رئيس مجموعة Insight Media، كريس تشينوك: "لم تعد تقنية العرض بدقة 8K من المستقبل القادم، بل أنها باتت متاحة ومتوافرة للمشاهدين في اليابان ومناطق أخرى، ودليل ذلك أنه على عكس بعض المخاوف بشأن نقص المحتوى بدقة 8K، فإن تطوير جميع التقنيات وعقد التعاونات في هذه الصناعة والرامية لإثراء هذا المحتوى يسير بسرعة كبيرة، عدا عن أن توقعات خبراء الصناعة الحاضرين لهذه القمة مبشرة للغاية".

هذا وأشاد حضور القمة من أكاديميين، وخبراء الصناعة، ووسائل الإعلام بالتزام شركة "سامسونج" الكبير نحو الارتقاء بصناعة العرض بدقة 8K، لما وجدوه من قيمة مضافة عند استعراض الشركة لهذه التقنية وإبراز إمكاناتها من خلال أجهزة تلفاز QLED بدقة 8K الخاصة بالشركة.

ومن جانبه أظهر نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس"، هيو-جون لي، ثقته الكبيرة للشعبية الكبيرة التي ستحظى بها أجهزة التلفاز بدقة 8Kقائلاً: "كما شهدنا مع أجهزة التلفاز بدقة 4K، كانت هناك مخاوف بشأن نقص المحتوى في بداية انتشاره، لكن هذه المخاوف تبددت بعد أن حظي المشاهدون بتجربة عرض الصورة الحقيقية، وهم الذين يعتبرون الحَكَم النهائي في هذا الصدد باعتبارهم الطرف الذي يختار الأفضل من حيث الصورة وجودتها للتمتع بتجربة مشاهدة لا مثيل لها."