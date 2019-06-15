جهاز Project Scarlett الأحدث من مايكروسوفت سيدعم ملحقات Xbox الحالية

فاطمة أيت طالب - دبي - المشكلة في الغالب مع الأجيال الجديدة من أجهزة الألعاب المنزلية هي أنها تأتي بتصاميم جديدة وتستخدم بروتوكولات جديدة مما يجعل المحلقات القديمة غير متوافقة. هذا هو الحال مع كل جيل جديد يتم إصداره، ولكن نظرًا إلى أنه لا يتم إصدار جيل جديد إلا بعد عدة سنوات، فيبدو الأمر كما لو أن اللاعبين لا يحتاجون إلى إنفاق الكثير من المال في فترات زمنية قصيرة.

ومع ذلك، لدى شركة مايكروسوفت بعض الأخبار الجيدة للمستخدمين المحتملين لجهاز Project Scarlett القادم من الشركة. أثناء حديثه مع موقع Windows Central في معرض الترفيه السنوي E3 2019، أكد مدير برنامج الشركاء في شركة مايكروسوفت، السيد Jason Ronald أن جهاز Project Scarlett سيكون متوافقًا مع ملحقات Xbox الحالية، ولن يقتصر الأمر على Xbox One فقط.

ووفقا للسيد Jason Ronald، فقد صرح بالقول : ” كما قلنا على خشبة المسرح، سنقدم أربعة أجيال من المحتوى لـ Project Scarlett، بما في ذلك جميع الألعاب على Xbox One، وألعاب Xbox و Xbox 360، ونحن لا نريد لهذه فقط أن تعمل، نريد منها أن تعمل بشكل أفضل على Project Scarlett. جميع الملحقات الخاصة بك ستكون متوافقة كذلك. إذا ذهبت وإشتريت يد التحكم اللاسلكية Elite Wireless Controller أو Series Two Controller، فهي ستكون متوافقة مع Project Scarlett “.

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وفي حالة إذا لم تستوعب الموضوع، فإن Project Scarlett هو الإسم الرمزي الذي تطلقه شركة مايكروسوفت حاليًا على جهاز ألعابها المنزلي القادم. وكشفت لنا شركة مايكروسوفت بالفعل عن العديد من المعلومات حول هذا الجهاز، وأكدت لنا أنه سيكون أقوى بنحو أربع مرات من جهاز Xbox One X الحالي. ومن المتوقع أيضًا أن يصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام.