جوجل تنقل عمليات إنتاج أجهزتها إلى خارج الصين لتجنب الزيادة في التعريفات الجمركية

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، سمعنا بأن شركة Foxonn أصبحت مستعدة لإنتاج منتجات آبل الموجهة للسوق الأمريكي خارج الصين علمًا أن الشركة تقوم حاليًا بتصنيع معظم منتجات آبل في الجمهورية الصينية الشعبية. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل ليست الشركة الوحيدة التي تخطط لنقل خطوط إنتاجها إلى خارج الصين بسبب الحرب التجارية التي تدور حاليًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فقد صدر الآن تقرير جديد من وكالة الأنباء بلومبورج يشير إلى أن شركة جوجل تخطط بدورها لإنتاج أجهزة Nest ومعدات خوادمها خارج الصين لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية التي ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقها على المنتجات المستوردة من الصين.

يستشهد التقرير بأشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم على دراية بالأمر يدعون أيضًا أن شركة جوجل نقلت معظم عمليات إنتاج اللوحات الأم الموجهة للسوق الأمريكي إلى تايوان لتجنب الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة.

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وفي الوقت نفسه، كان هناك تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع لمح إلى أن شركة جوجل تحاول الضغط على الحكومة الأمريكية لرفع الحظر المفروض على شركة Huawei. وصرحت شركة جوجل مؤخرًا أن الحظر الأمريكي المفروض على شركة Huawei يمثل تهديدًا للأمن القومي، وأن شركة Alphabet ( الشركة الأم لشركة جوجل ) ترغب في مواصلة تزويد شركة Huawei بنظام الأندرويد.