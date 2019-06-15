تطبيق iMovie لمنصة iOS يحصل على تحديث جديد يجلب معه تأثير الشاشة الخضراء و80 مقطع صوتي جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بتحديث تطبيق iMovie لمنصة iOS لتزويده بمجموعة من الميزات الجديدة. ومع ذلك، تبقى الميزة الأهم التي يأتي بها هذا التحديث هي دعم إزالة خلفية الشاشة الخضراء الموجودة خلف العنصر الرئيسي في اللقطة.

يتم إستخدام شاشة خضراء أو زرقاء عندما تنوي إزالة خلفية موضوع معين في مقطع فيديو وإستبداله بشيء آخر أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج. وعادة ما يتم إستخدامها لإستبدال خلفية مقدم حالة الطقس بخريطة المنطقة التي يبلغ عن طقسها المتوقع. ويتم إستخدام الشاشة الخضراء كذلك هذه الأيام بشكل شائع في الأفلام، حيث يتم إستبدال الخلفية بالصور المنتجة من قبل الحاسوب، وهي الكيفية التي يتم بها تصوير الكثير من الأفلام والبرامج التلفزيونية هذه الأيام.

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سيسمح لك تطبيق iMovie بإزالة الخلفية تلقائيًا عندما يكتشف شاشة خضراء أو زرقاء أو يمكنك إستخدام شريط لضبط التأثير يدويًا. وعلاوة على ذلك، فقد حصل تطبيق iMovie لمنصة iOS كذلك على 80 مقطعًا صوتيًا جديدًا، ومن بينها مقاطع صوتية شبابية وعاطفية مع العلم بأنه يمكن ضبط هذه المقاطع الصوتية تلقائيًا لتتناسب مع طول الفيلم.

يمكنك الآن أيضًا إسقاط الخلفيات الشفافة لإستخدامها كشعارات أو رسومات خاصة أعلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. ويمكنك أيضًا إضافة الصور كتراكبات لإنشاء تأثيرات صورة في صورة وتقسيم الشاشة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن تطبيق iMovie متاح للتحميل مجانًا على متجر App Store، وهو متوافق مع هواتف iPhone ولوحيات iPad.