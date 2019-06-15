صور الهاتف Huawei Nova 5i تؤكد لنا قدومه مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت هيئة الإتصالات الصينية TENAA قبل بضعة أيام بنشر المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Huawei Nova 5i على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والآن قامت نفس الهيئة بنشر صور هذا الهاتف، وهذا ما أكد لنا من جديد حقيقة قدوم هذا الهاتف مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

هذه الصور التي نشرتها هيئة الإتصالات الصينية TENAA تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فضلا عن أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل على الجانب الأيمن من الهاتف.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها سابقًا في قاعدة بيانات الهيئة الصينية، فقد إتضح أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالنسبة للكاميرا الرابعة، فهي عبارة عن Time Of Flight.

الهاتف Huawei Nova 5i سيضم كذلك بطارية بسعة 3900mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة EMUI 9.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأسود والأحمر مع العلم بأنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 21 من شهر يونيو الجاري.