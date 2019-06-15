فيسبوك تُحدِّث آلية ترتيب التعليقات لتحسين المحادثات العامة

أعلنت شركة فيسبوك يوم الجمعة عن إطلاق تحديث جديد لشبكتها الاجتماعية؛ يهدف إلى تحسين تصنيف تعليقات المنشورات العامة وترتيبها، عن طريق استخدام عدد من العوامل؛ لتحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها: “إننا نعمل دائمًا على ضمان أن يقضي الناس وقتًا نافعًا على فيسبوك. ومن الطرائق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، التي تعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين”.

وأضافت الشركة: “نجري اليوم تحديثًا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم”.

وترى فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، مع ما يزيد عن 2.3 مليار مستخدم – أن نظام الترتيب يعد ضروريًا لمنشورات الأشخاص والصفحات، التي تمتلك العديد من المتابعين، مما يساعد المستخدمين في العثور على المحادثات ذات المغزى، من بين المئات من التعليقات غير المفيدة.

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ومع أن العديد من المنشورات على فيسبوك لا تحصل على ما يكفي من التعليقات لجعل الترتيب ضروريًا، إلا أن النظام الجديد قد يكون مهمًا للمشاهير، والعلامات التجارية الشهيرة، والصفحات الأخرى، والأشخاص الذين يحصلون عادة على مئات التعليقات على المنشورات. ويكون العديد من هذه التعليقات عادةً مجرد إشارة إلى المستخدمين الآخرين، والرموز التعبيرية، والوسوم، والمحتويات العامة الأخرى، غير المثيرة للاهتمام.

وقالت فيسبوك: إنها تعمل على تحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، بالنظر إلى (إشارات) متعددة؛ لتحديد كون التعليق ذا جودة، وأهميته عند تحديد الترتيب، بما في ذلك كيفية تفاعل المستخدمين الآخرين مع التعليق.

أما عن الإشارات التي تنظر فيها فيسبوك، فتشمل: إشارات النزاهة، وما يريد الناس رؤيته في التعليقات، ومدى تفاعل الناس مع التعليقات، وإمكانية التحكم بتعليقات المنشورات.

وأوضحت فيسبوك أن آلية الترتيب ستعطي الأولوية للتعليقات “النزيهة”، التي لا تحاول تصيد تفاعل المستخدمين، وللتعليقات التي يريد الناس رؤيتها حسب الاستطلاعات التي أجرتها الشركة، وللتعليقات التي تحظى بتفاعل أكثر من قِبل المستخدمين.