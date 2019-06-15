أول تقنية على الإطلاق للتقريب الرقمي حتى 60 مرة تقدّمها…

باتت اليوم الهواتف الذكية لا تفارق المستخدمين أينما كانت وجهتهم، فلم يعد دورها مقتصراً على كونها مجرد وسيلة للاتصال بالعالم، بل تطورت للغاية لتصبح أكثر من ذلك بكثير. ومع إطلاق أول تقنية في العالم للتقريب الرقمي حتى 60 مرة في هاتف OPPO Reno 10x Zoom Edition الثوري، سيتمكّن المستخدمون من الحصول على تجربة تصوير غير مسبوقة. فهواتف OPPO Reno Series تمكّن المستخدمين من التقاط صور أكثر وضوحاً وجمالاً من أي وقت مضى، بفضل الكاميرا المتطورة التي لم يسبق لها مثيل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتقاط أدق التفاصيل.

ومنذ تأسيسها، وضعت OPPO نصب أعينها هدفاً طموحاً، يتمثل في رسم ملامح جديدة لقطاع الهواتف الذكية، وإعادة تعريف تقنياتها الثورية، وأثمرت جهودها في إطلاق أجهزة بتقنيات ثورية، تجسّدت في سلسلة هواتف Reno الجديدة. فتقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة التي توفرها OPPO Reno Series غيّرت المفاهيم السائدة في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف الذكية، إذ يأتي هاتف OPPO Reno 10x Zoom Edition مزوّداً بكاميرا ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة مقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ويمكنه التقاط صور فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، ويأتي معززاً بتقنية تقريب فائق الوضوح حتى 10 مرات؛ ومثبت بصري (OIS) مزدوج؛ وإمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4k؛ وغير ذلك من تقنيات OPPO المتطورة، على غرار وضع التصوير الليلي Ultra Night 2.0، ووضع Dazzle Color.

وباستخدام وضع الكاميرا الثلاثية، يقدّم هاتف OPPO Reno 10x Zoom تجربة تصوير فوتوغرافي فريدة، تمنح المستخدمين القدرة على التقاط صور واضحة من مسافة بعيدة. لذلك؛ وبصرف النظر عن المكان الذي يتابع منه المستخدمون الحفل الموسيقي، سيتمكنون من الحصول على لقطات مثالية للفنانين المفضلين، وهم يقفون على خشبة المسرح، وكأنهم بجوارهم؛ وسيمتلكون القدرة على تسجيل الملاحظات المدوّنة على شاشة العرض خلال مؤتمر ما، وستكون التفاصيل الدقيقة حاضرة في صور الطبيعة الهادئة، التي يعشقونها. فالصور الفوتوغرافية التي يمكن التقاطها باستخدام هاتف OPPO Reno Series المزوّد بتقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة، تنافس تلك الصور التي يتباهى بها المصورون المحترفون بمعدات التصوير الاحترافية المتطورة.

ويقوم مبدأ عمل الكاميرا الثلاثية لالتقاط صورة واحدة على تزامن العدسات الثلاث معاً، ما يضمن تقريباً أكثر سلاسة للّقطات، الأمر الذي يعزز تميز هاتف Series OPPO Reno بتقنيته الثورية للتقريب الرقمي حتى 60 مرة، لينفرد بريادته عن المنافسين. ويعني ذلك حصول المستخدم على صور واضحة للغاية، ومفعمة بالتفاصيل الجميلة، بصرف النظر عن مدى التقريب الذي استُخدِم لأخذ اللقطة، الأمر الذي يثمر في إضفاء تجربة تصوير فوتوغرافي سباقة واستثنائية بكل المقاييس.

وعلاوة على قدرات التصوير المذهلة، تعزز شاشة OPPO Reno Series متعة المستخدمين بالصور التي التقطوها. ولكونها من أكثر الهواتف الذكية إتقاناً وإبداعاً من حيث التصميم، تحتفي سلسلة OPPO Reno بإتاحتها الفرصة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم للتعبير عن ذواتهم، واستكشاف الحياة، وتشجيعهم على خوض تجارب مختلفة، ومتابعة شغفهم لابتكار كل جديد، بدءاً بالتوجهات الجديدة إلى الفنون الجميلة وغيرها. فقد تمت صناعة شاشات هواتف OPPO Reno Series باستخدام مادة برّاقة تمنح المستخدمين تجربة بصرية تغطي النطاق الكامل للمساحة اللونية DCI-P3، مما يتيح لهم تجربة ألوان جميلة وغامرة، ومحميّة بزجاج “كورنينج جوريلا” من الجيل السادس. وبفضل جميع هذه التقنيات، سيكون المستخدمون أكثر سعادة لالتقاط الصور المتميزة، وعرضها على شاشة تكشف لهم عن مهاراتهم الرائعة في التصوير، بأدق التفاصيل الجمالية.

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وفضلاً عما تتمتع به هواتف OPPO Reno Series من تصميم رائع ومتقن، ناهيك عن إمكانيات التصوير الفوتوغرافي المذهلة، فإنها توفر للمستخدمين أداءً قوياً، سواءً استُخدِمت لالتقاط صورة احترافية تضاهي الأعمال الفوتوغرافية الفنية العالمية، أم بهدف التقاط صورة سيلفي مذهلة.

وسيتوفر هاتف OPPO Reno 10x Zoom Edition المزوّد بتقنية التقريب الرقمي حتى 60 مرة، والذي طال انتظاره، ابتداءً من يوم 3 يونيو المقبل بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت لدى مجموعة مختارة من متاجر التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة باللونين الأخضر والأسود الداكن، بسعر 3299 درهماً.

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