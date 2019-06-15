كيفية إسترجاع حساب الفيس بوك بعد سرقته

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هناك الكثير من الطرق لتتمكن من إسترجاع حساب الفيس بوك الخاص بك بعد سرقته من هاكر أو مخترق وهذا من حسن الحظ، فمنصة فيس بوك أصبحت واحدة من أهم المنصات الإجتماعية التي يستخدمها الملايين بشكل شبه يومي في الكثير من الأمور بداية من الأعمال التجارية البسيطة والتسويق لمنتجاتهم وإنتهاءً بالتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم وإستقبال ملفات ومحتويات خاصة بهم بالتأكيد لا يرغبون في أن تتم سرقتها.

لماذا يتم إختراق حساب الفيس بوك ؟

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل شخصاً ما يفكر في سرقة حساب الفيس بوك الخاص بك، فمثلاً قد يرغب أحدهم في الحصول على معلومات خاصة عنك ليتبزك مقابل الحصول على الأموال، أو قد يرغب أحدهم في بيع حسابك الشخصي لشركة ما أو شخص ما ليقوم بأعمال مشبوهة وسيئة منه والبعض الآخر قد يرغب في السيطرة على الأعمال التجارية التي تديرها من خلال حسابك الخاص.

هناك الكثير من الطرق التي تمكن المخترق من سرقة حساب الفيس بوك خاصتك، فمثلاً قد يقوم بتصميم صفحة تشبه صفحة الفيس بوك تماماً ومن ثم تقوم هذه الصفحة بإرسال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك بشكل مباشر إلى رابط أو بريد إلكتروني يمتلكه المخترق ويستطيع الوصول إليه، البعض قد يستخدم طرقاً متقدمة عن هذه مثل أن يظهر لك رابط خاص على الفيس بوك تقوم بالدخول إليه وإعطاءه صلاحيات الوصول إلى بيانات حسابك ثم يسرق المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول وإنتهى الأمر أو قد يرسل برمجية خبيثة تقوم بهذا الأمر.

كما قلنا هناك الكثير من الأمور التي يمكنها أن تساعد المخترق على سرقة حساب الفيس بوك الخاص بك لذا فمن المهم جداً ألا تضغط على أي رابط أو تقوم بتحميل أي برنامج أنت لا تعرف مصدره.

طريقة إسترجاع حساب الفيس بوك :

في البداية يجب عليك أن تتوجه إلى الصفحة التالية المسؤولة عن إسترجاع حساب الفيس بوك المسروق أو المخترق – هنا– عندما تفتحها ستجد أمامك الصفحة التالية :

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من خلال هذه الصفحة ستقوم بإختيار السبب الذي يجعلك تظن بأن حساب الفيس بوك الخاص بك تم سرقته أو إختراقه ثم ستتوجه إلى الصفحة التالية :

الآن سيبدأ الفيس بوك في فحص إعدادات الأمان الخاصة بك وترشيح بعض الإختيارات لتتمكن من إستعادة حساب الفيس بوك الخاص بك وتغيير بياناته التي إستخدمها المخترق.

إذا كنت لا تستطيع الوصول إلى حساب الفيس بوك خاصتك ولا تستطيع الدخول إليه ستظهر أمامك الصفحة التالية ومن خلالها سيمكنك أن تدخل بيانات حسابك وتثبت ملكيتك لهذا الحساب حتى يقوم الفيس بوك بمراجعتها ومن ثم ارجاع الحساب إليك بشكل خاص عن طريق رسالة إلى هاتفك المسجل أو البريد الإلكتروني المسجل لدا الموقع .