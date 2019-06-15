لابتوب مزود ببطاقة GTX 16 هو أفضل هدية لعيد الأب

محتوي المقالة

إن لابتوب مزود ببطاقة GTX 16 هو أفضل ما يمكنك أن تقدمه لوالدك في يوم عيد الأب الذي يحتفل بكل التضحيات التي يقدمها الآباء من أجل أبناءهم وكل تلك المرات الي وضعوا رغبات أطفالهم قبل رغباتهم الشخصية.

سواءً كان والدك مهتم بالألعاب أم لا – بالطبع أنت لا تعرف إن كان مهتماً بها أم لا لأنك لم تجرب أن تسأله مسبقاً- أو كان يعمل في مهنة تتطلب منه الإعتماد على جهاز كومبيوتر بقوة عتادية كبيرة بالإضافة إلى التنقل كثيراً بين مواقع العمل المختلفة فإن أجهزة الابتوب المحمولة والمزودة ببطاقات GTX 16 هي أفضل هدية يمكنك أن تقدمها له لأنها دائماً ستقف إلى جانبه كما وقفك إلى جانبك كثيراً في الماضي.

أجهزة الابتوب المزودة ببطاقات GTX 16 هي جهاز الكومبيوتر المحمول المثالي :

أجهزة الكومبيوتر المحمولة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية سواءً كنت أب يعمل في وظيفة تتطلب إستخدام جهاز الكومبيوتر بشكل مستمر أو كان ودالك يحب أن يسلي نفسه قليلاً بالألعاب، تنوع إستخدامات الأجهزة المحمولة وسهولة نقلها من مكان لمكان وأخذ عملك بأكمله معك جعل منها الحل المثالي الذي يمكن الإعتماد عليه إن كنت ترغب في الإحتفاظ بعملك بشكل مستمر معك وألا تضطر لنقله كل مرة من جهاز لجهاز آخر .

بالطبع إن كنت ستمتلك جهاز كومبيوتر محمول ستقوم بكل أعمالك عليه يجب أن يكون هذا الجهاز قوياً قادراً على تشغيل معظم البرامج والألعاب المختلفة بسلاسة وتقديم أداء مميز في جميع هذه المجالات دون أن تعيقك مواصفاته التقنية ومكوناته عن الوصول إلى أفضل أداء .

بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون جهازاً صلباً ذات قدرة عالية على إحتمال التنقل بين الكثير من الأماكن والا يكون قابلاً للكسر من أقل صدمة أو وضع عمل سيء يمر به ولأنك بالطبع ستحتاجه ليعيش أطول فترة ممكنة فأنت لا تريد جهازاً تضطر إلى تغييره بعد أسابيع أو شهور من إقتناءه والأهم من هذا كله ألا يكون أداءه سيء.

ستجد كل هذا وأكثر في أجهزة الابتوب المزودة ببطاقات GTX 16 الجديدة من نفيديا والتي تعتبر أحدث بطاقات في الفئة المتوسطة والموجهة إلى رجال الأعمال والمونتاج والألعاب أيضاً في جهاز واحد.

مميزات أجهزة لابتوب GTX 16 :

Advertisements

هناك الكثير من الأمور التي تميز الأجهزة المحمولة ببطاقات GTX 16 فهي تقدم الكثير من المميزات التي تجعل من الصعب التخلي عنها أو إختيار أي جهاز يعمل ببطاقات محمولة أخرى.

أجهزة الابتوب المزودة ببطاقات GTx 16 تقدم أداءً أقوى بأربع مرات على الأقل من الأجهزة المحمولة التي صدرت في عام 2015، كما أنها تأتي بشاشات تدعم معدلات التردد العالية حتى 144Hz وحواف صغيرة للغاية حتى لا تلاحظها وتستمع بتجربة الشاشة بشكل أكبر

وزن الأجهزة المزودة ببطاقات GTX 16 يعتبر أقل بكثير من الأجهزة القديمة بالإضافة إلى سمكها ليجعل التنقل بها والإنتقال من مكان إلى الآخر أمراً سهلاً للغاية وممكناً

تعمل الأجهزة بسرعات أعلى وشكل أخف أكثر من باقي الأجهزة القديمة حيث أنها تأتي مزودة بذواكر وصول عشوائي ذات تردد أعلى بالإضافة إلى وحدات تخزين من نوع SSD السريعة للغاية.

تعتمد الأجهزة على تقنية MAX-Q في بطاقاتها مما يجعلها أكثر هدوءاً وتنتج ضوضاء أقل بكثير مما يجعلها مفضلة للعمل في الأماكن المغلقة.

تأتي الأجهزة في أشكال وأوزان مختلفة وأسعار مختلفة أيضاً تبدأ من 800 دولار وهو أقل سعر يمكنك دفعه لتحصل على منصة قادرة على تشغيل الألعاب بجودة وقوة الأجهزة المحمولة المزودة ببطاقات GTX 16.

كل هذه المميزات وأكثر تجعل من هذه الأجهزة أفضل هدية يمكن أن تقدمها في عيد الأب .

دليل شراء أجهزة الابتوب المزودة ببطاقات GTX 16 :

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة المحمولة التي تعمل ببطاقات GTX 16 وهي تأتي كما قلنا في جميع الأشكال والأسعار لتخدم جميع الفئات والمستخدمين، لاحظ فقط بأن التشكيلة الموجودة حالياً من الأجهزة ستزداد في الفترة القادمة وبشكل دوري مستمر مع إصدار المزيد من الأجهزة التي ستستخدم البطاقات، من المفترض أن تبدأ الأجهزة بسعر 800 دولار ولكن حتى الآن لم يصدر الجهاز بهذا السعر.

إن كنت ترغب في إقتناء جهاز مميز بشاشة بحجم 15.6 بوصة وتعمل حتى معدل تحديث 120hz مع معالج Ryzen 7 من AMD فإن أفضل إختيار أمامك سيكون هو لابتوب Asus TUF Gaming الذي يمكنك الوصول إليه من خلال هذا الرابط، الجهاز يأتي بسعر 1095 دولار تقريباً ويقدم أداء ممتازاً في مقابل السعر الذي تدفعه، الجهاز يصدر ببطاقة GTX 1660ti الرسومية القوية .

أما إن كنت تبحث عن جهاز بتصميم نحيف وحديث وأيضاً بمعالج AMD Ryzen 7 فيمكنك التوجه إلى Asus Gaming Laptop بسعر 1200 دولار من خلال هذا الرابط .

أما عن إختياري الشخصي فإنه سيكون جهاز Lenovo Legion Y540 فهو يأتي بمعالج إنتل I7 من الجيل التاسع مع إمكانيات وعتاد مميز آخر وبسعر 1269 دولار تقريباً ويمكنك الوصول إليه من خلال هذا الرابط .

بالطبع هناك الأجهزة التي تعمل ببطاقات GTX 1650 الجديدة وهي مناسبة اكثر للأعمال الخفيفة والألعاب الخفيفة التي لا تطلب الكثير من القوة العتادية يأتي في مقدمتها بسعر 850 دولار تقريباً لابتوب Asus ROG بمعالج إنتل Core I7 من الجيل التاسع، ويمكنك الوصول إليه من خلال هذا الرابط هنا .