تكنولوجيا: سوارة Galaxy Fit تنطلق إلى الأسواق اليوم بسعر 100 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج اليوم في دفع إصدارها الجديد من السوارات الذكية Galaxy Fit في سوق الولايات المتحدة، حيث تقدم السوارة الجديدة بسعر 100 دولار مع مجموعة من أهم المميزات التي يبحث عنها مستخدمي السوارات الذكية.

تسعى العملاق الكوري لمنافسة Fitbit Inspire HR خلال الفترة القادمة في الأسواق مع إصدارها الجديد من السوارات الذكية Galaxy Fit التي تنطلق إلى الأسواق اليوم بسعر 100 دولار.

وقد أعلنت شركة سامسونج عن سوارة Galaxy Fit الذكية للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر Galaxy S10، حيث جاءت السوارة مع ساعة Galaxy Watch Active أيضاً.

وتقدم سامسونج سوارة Galaxy Fit بمميزات تدعمها بالفعل في المنافسة في الأسواق حيث تضم السوارة مجموعة متنوعة من أنماط التتبع التي تعمل على تعقب نشاط المستخدم في عدد 90 تمرين رياضي مختلف، يأتي من بينها السباحة والركض، كما تعمل على متابعة حالة المستخدم أثناء النوم مع متابعة حالة المستخدم عند الشعور بالإجهاد أو قياس مستوى التوتر.

كما تعمل سوارة Galaxy Fit على رصد ضربات القلب، أو متابعة التغذية لدى المستخدم مع إمكانية تثبيت التطبيقات المصغرة وتلقي الإشعارات في الهاتف مع ميزة ضبط جدول يومي للمستخدم.

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وتتميز واجهة Galaxy Fit بتصميم واضح وبسيط، حيث يمكن للمستخدم التمرير السريع للتنقل بين الواجهة الرئيسية للسوارة الذكية أو الصفحات الخاصة برصد معدل ضربات القلب، أو تعقب حالة المستخدم أثناء التمارين الرياضية أو النوم وما إلى ذلك.

كما يمكن للمستخدم الحصول على تفاصيل أكثر في كل صفحة عبر التمرير إلى الأسفل أو إلى الأعلى، أيضاً يمكن الرجوع للشاشة الرئيسية في أي وقت عبر النقر على زر السوارة الذكية في الجانب الأيسر، بينما يمكن الضغط المطول لبدء رصد التمارين الرياضية بشكل سريع.

ومن المقرر أن تعمل سوارة Galaxy Fit على متابعة خطوات المستخدم بشكل تلقائي عند بدء الحركة، أيضاً تؤكد سامسونج على أن السوارة الذكية ستعمل على إدراك تغيير المستخدم لنوع التمارين الرياضية لتعمل على التغيير أيضاً بشكل تلقائي دون الحاجة إلى ضبط السوارة على وضع جديد للتمارين في البداية.

Galaxy Fit تأتي بشاشة ملونة بنظام تشغيل Tizen، كما تقدمها سامسونج بتصميم أنيق في الأربطة، أيضاً تؤكد سامسونج على أن السوارة تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوع تقريباً.

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