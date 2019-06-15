التحديث المنتظر يبدأ أخيرًا بشق طريقه إلى الساعة الذكية Galaxy Watch LTE 46mm

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في الشهر الماضي بإصدار تحديث جديد لعدد من الساعات الذكية الخاصة بها لتزويدها بواجهة One UI الأحدث من الشركة، وبالعديد من الميزات الجديدة الأخرى. في تلك المرحلة، تم تجاهل ساعة ذكية واحدة، وهي نسخة LTE من Galaxy Watch 46mm. والآن، يسعدنا أن نبلغكم بأنه قد تم تصحيح هذا الأمر وبدأت هذه الساعة الذكية أيضًا بتلقي التحديث عبر الهواء.

هذا التحديث يحمل البنية رقم R805FXXU1ESE6 في أوروبا، والبنية رقم R805USQU1BSE3 في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من الإختلاف في إصدار البنية، فهذا التحديث لا يزال يجلب معه نفس الميزات في كلا المنطقتين.

للتذكير، هذا التحديث يتضمن واجهة One UI الجديدة وبعض التحسينات والميزات الصحية. على سبيل المثال، سيكون هناك تتبع أسرع للتمارين الرياضية من خلال تطبيق Samsung Health، كما أنه سيكون هناك تتبع لتمارين السباحة أيضًا. وعلاوة على ذلك، فسوف تكون هناك كذلك تنبيهات بشأن معدلات ضربات القلب غير الطبيعية، وكذلك تحسين ميزة تتبع النوم.

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يقوم هذا التحديث كذلك بتحسين عمر البطارية في الساعة الذكية، ولكننا نفترض أن عمر البطارية سيختلف من مستخدم إلى آخر إعتمادًا على عادات الإستخدام. يجب أن يكون التحديث في طور الإطلاق، لذلك قد يكون من الجيد التحقق مما إذا كان متوفرًا لساعتك الذكية الآن.