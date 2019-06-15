تسريب جديد ” يؤكد ” أنه لن يتم إطلاق الهاتف Google Pixel 4 قبل شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة جوجل سئمت من التسريبات المتعلقة بهاتفها الرائد المقبل Google Pixel 4، لذا قررت وضع حد لذلك من خلال نشر صورة لهذا الهاتف في حسابها الرسمي على شبكة تويتر. وعلى الرغم من أنها لم تقل أي شيء عن موعد الإطلاق، إلا أن هناك بعض التقارير التي ذكرت بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل سيصل قبل الإطار الزمني المعتاد، وهو شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يؤكد أن هذا ليس هو الحال.

في الواقع، لقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر صورة للتقويم التسويقي الخاص بشركة الإتصالات الأمريكية Verizon على شبكة تويتر، وهو التقويم الذي يشير بوضوح إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف Google Pixel 4 في شهر أكتوبر المقبل. وفي الحقيقة، هذا هو الوقت الذي تكشف فيه شركة جوجل في الغالب عن هواتفها الذكية الجديدة، وبالتالي فإن الشركة ستعمل كالمعتاد على هذه الجبهة.

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لقد تكهن البعض بأن شركة جوجل قامت بنشر الصورة الرسمية التشويقية لهاتفها الرائد المقبل Google Pixel 4 لأنها عازمة على إطلاق هذا الهاتف في وقت مبكر هذا العام، وربما حتى قبل وصول هواتف iPhone الجديدة في شهر سبتمبر، ولكن التسريب الجديد يفند ذلك، على الرغم من أن شركة جوجل نفسها لم تقل أي شيء عن موعد إطلاق Google Pixel 4.

https://twitter.com/evleaks/status/1139140975320817664