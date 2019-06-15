تطبيق الخرائط Google Maps سيحذرك الآن إذا خرجت سيارة الأجرة عن المسار

فاطمة أيت طالب - دبي - سلوك سائقي سيارات الأجرة الطريق الأطول إلى وجهتك لرفع الأجرة هي واحدة من أقدم الحيل المستخدمة. بالتأكيد، قد تكون قادرًا على رصدهم عندما يفعلون ذلك إذا كنت تركب سيارة أجرة في مدينتك، ولكن ليس عندما تزور مكانًا لم تكن فيه من قبل. لذلك، من الجيد دائمًا تحديد مسارك في خدمة للخرائط مثل Google Maps لتكون على إطلاع بما يجري. تدرك شركة جوجل أن هذا مفيد للمستخدمين، وبالتالي فقد قررت الآن أن تعرض إشعارًا للمستخدمين من خلال تطبيق Google Maps عندما يسلك سائق سيارة الأجرة طريقًا مختلفًا.

سيقوم تطبيق Google Maps بتتبع المسار في الخلفية وتحذير المستخدم إذا سلك السائق الطريق غير المحدد. هذا قد يوفر المال على المستخدمين أو حمايتهم عندما تكون نوايا السائق أكثر ضراوة من مجرد زيادة الأجرة.

Advertisements

لإستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى البحث عن الطريق إلى وجهتك على تطبيق Google Maps كما تفعل دائمًا. إستخدم زر ” إبقى آمنًا | Stay Safer ” الموجود في القائمة السفلية لتفعيل التنبيهات إذا سلكت طريقًا خاطئًا. ستقوم خدمة الخرائط بعد ذلك بتنبيه المستخدم إذا كان السائق يحيد عن الطريق بمقدار 500 متر.

سيكون هذا بمثابة تذكير لهم لمعرفة ما إذا كان المقصود من هذا الإلتفاف هو تجنب حركة المرور أو أي شيء آخر تمامًا. وتشير التقارير إلى أنه تم إطلاق هذه الميزة أولاً في الهند. ومن المحتمل أن تقوم شركة جوجل بإطلاقها في الأسواق الأخرى أيضًا.