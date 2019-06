تسريب المواصفات الكاملة للهاتف Motorola One Action، وسيضم المعالج Exynos 9609، وكاميرا ثلاثية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة موتورولا عن الهاتف Motorola One Vision في الشهر الماضي، ولكن من المتوقع أن تُطلق الشركة هاتفين إضافيين كجزء من سلسلة هواتف Motorole One Series، وهما Motorola One Pro و Motorola One Action. لم نسمع الكثير عن الهاتف Motorola One Pro، ولكن تم رصد الهاتف Motorola One Action يزور منصة إختبارات الأداء Geekbench قبل أسبوعين مما كشف لنا أنه سيضم المعالج الثماني النوى Exynos 9609. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم تسريب المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف مما يخبرنا بالمزيد عنه.

ووفقا للمعلومات التي تم تسريبها اليوم، فسوف يكون Motorola One Action نسخة منخفضة السعر من الهاتف Motorola One Vision، وسوف يأتي مع واجهة خلفية مصنوعة من البلاستيك بدلا من الزجاج الذي رأيناه في الهاتف Motorola One Vision.

وعلاوة على ذلك، بخلاف الهاتف Motorola One Vision الذي يأتي مع كاميرتين في الخلف، فالهاتف Motorola One Action الجديد سيضم ثلاث كاميرات في الخلف مع العلم بأن الكاميرا الأساسية فيها ستمتاز بدقة 12.6 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي الأخرى ستضم مستشعر بدقة 12.6 ميغابكسل.

يذكر التقرير كذلك أن الهاتف Motorola One Action سيكون متوفرًا باللون الأزرق والذهبي، وبثلاث خيارات على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية تشمل : 3GB/32GB و 4GB/64GB و 4GB/128GB. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Motorola One Action، فهي تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.3 إنش مزودة بثقب في الزاوي العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية، وبطارية بسعة 3500mAh، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات بخصوص الهاتفين Motorola One Action و Motorola One Pro من شركة موتورولا، ولكننا نأمل أن يتم الإعلان عن كلا الهاتفين أو أحدهما على أقل تقدير في المستقبل القريب.