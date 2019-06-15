Xiaomi تبدأ بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Xiaomi Redmi S2

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Xiaomi ترقية واحد من أرخص هواتفها الذكية إلى الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد. في الواقع، لقد بدأ الهاتف Xiaomi Redmi S2 والذي صدر منذ أكثر من عام بتلقي أول تحديث رئيسي له على الإطلاق.

ووفقا للمصادر، فقد بدأ المستخدمون الصينيون بالفعل بتلقي تحديث Android 9 Pie الجديد عبر الهواء، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يصل هذا التحديث للمزيد من ملاك الهاتف Redmi S2 على الصعيد العالمي. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، والدعم لخاصية الفتح عن طريق الوجه إلى App Lock، والقدرة على البقاء في شاشة القفل بعد إستخدام خاصية الفتح عن طريق الوجه، فضلا عن منع الوصول إلى مركز الإشعارات على شاشة القفل.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.