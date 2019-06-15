آيفون 11.. تكهنات بارتفاع اسعار الجيل الجديد

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن خبير في أسواق الهواتف المحمولة، قوله إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن ترفع تكاليف الإنتاج على شركة "أبل"، وتجعلها خارج نطاق السيطرة، وبالتالي سترتفع التكلفة على العميل.
وذكرت شركة "فوكسكون" التي تصنع الكثير من هواتف "أبل" إنها قد تنقل إنتاجها خارج الصين، إذا فرضت الولايات المتحدة المزيد من الرسوم الجمركية على البلاد.
وكانت صورة مسربة لهاتف "آيفون 11" المرتقب إطلاقه في سبتمبر المقبل، أظهرت طرح الجهاز الجديد بـ3 كاميرات خلفية.
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