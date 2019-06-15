تكنولوجيا: سامسونج تؤجل إطلاق هاتف Galaxy Fold من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تلميحات سامسونج الأخيرة بخططها للإعلان عن موعد إطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold خلال شهر يوليو، عادت العملاق الكوري من جديد اليوم لتؤكد تأجيل إطلاق الهاتف دون تحديد موعد أخر.

جاء الإعلان الجديد بشكل رسمي من سامسونج اليوم ليؤكد على أن هاتف Galaxy Fold لن يطلق إلى الأسواق خلال شهر يوليو، بعد أن جاءت التلميحات السابقة لتؤكد خطط سامسونج للإعلان عن موعد إطلاق الهاتف في شهر يوليو.

ولا يختلف الحال بين عمالقة تصنيع الهاتف في خطط إطلاق الهواتف القابلة للطي إلى الأسواق، حيث أكدت هواوي مؤخراً أيضاً على تأجيل إطلاق هاتف Mate X إلى الأسواق حتى شهر سبتمبر، لذا لن تصل الهواتف القابلة للطي للأسواق قبل الربع الأخير من 2019 في النهاية.

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يذكر أن سامسونج تعجز حتى الآن على تحديد موعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold، إلا أن التصميم القابل للطي في الشاشة يحتاج إلى العديد من الإختبارات على كفاءة التصميم والآداء قبل إطلاق الهاتف إلى المستخدمين، لتتفادى سامسونج ظهور مشاكل جديدة تؤدي إلى إرجاع الوحدات بشكل خاص مع المستوى المرتفع لتسعير الهاتف الذي يصل إلى 2000 دولار تقريباً.

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