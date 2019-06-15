تكنولوجيا: Adobe تطور أدوات تجميل بتقنية الذكاء الإصطناعي في Photoshop

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Adobe بشكل مستمر على تطوير أدوات تحرير الصور في تطبيق Photoshop لتقدم للمستخدمين تجربة أفضل، وتأتي أدوات التجميل الجديدة بتقنية الذكاء الإصطناعي من بين مشاريع أدوبي التي يتم العمل عليها الآن لدعم المستخدمين بميزة تجميل أكثر واقعية ولا تخرج عن الطبيعة.

تعمل شركة أدوبي على تطوير أدوات التجميل بتقنية الذكاء الإصطناعي لتقدم صور أكثر واقعية مع أدوات أكثر إحترافية في إجراء التعديلات على الصور، حيث بدأت الشركة في اثنان المشاريع الجديدة لتطوير أدوات التجميل، حيث يعمل على المشروعات الجديدة فريق من باحثي أدوبي مع فريق من UC Berkeley.

وتأتي الأدوات الجديدة في ميزة Face Aware Liquify التي تتيح للمصممين إجراء تعديلات سريعة على الوجه في الصور، حيث تعمل الآداة بشكل سلس على إدراك العينين، الأنف، الفم وما إلى ذلك من أجزاء في الوجه، ومن ثم تعطي المستخدم زر منزلق للتحكم في إجراء التعديلات، مثل تعديل حجم العين، وشكل الأنف والفم، إلى جانب التحكم في إتساع الإبتسامة في الصور.

كما تعطي الأدوات الجديدة للمستخدمين ميزة التحكم بشكل أكبر في إجراء التعديلات في الصور مع الكثير من الإختيارات المتاحة لإجراء هذه التغييرات، حيث تم إختبار الأدوات على الآلاف من الصور المحملة على شبكة الإنترنت، كما تم مقارنة الصور بعد تعديلها مع مجموعة أخرى من الصور أضيفت عليها التعديلات يدوياً من قبل بعض المصممين المحترفيين.

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ولقد اثبتت التجربة على أن الصور التي تم تعديلها يدوياً من قبل المتخصصين كانت ناجحة في إضافة التعديلات بنسبة 53%، بينما نجحت الأدوات الجديدة في إضافة تعديلات أكثر دقة وبإحترافية بنسبة 99%.

وتأتي الأدوات الجديدة بقدرة أيضاً على تحديد موقع التعديلات في الصور بشكل سريع، وأيضاً القدرة على إستعادة الصورة الأصلية من جديد.

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