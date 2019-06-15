سامسونج تكشف عن شاشة منحنية جديدة بحجم 27 إنش مصممة خصيصًا للاعبين

فاطمة أيت طالب - دبي - هل أنت من الأشخاص الذين يعتقدون بأن الشاشات المنحنية توفر تجربة لعب أفضل من الشاشات المسطحة العادية؟ حسنًا، إذا كنت كذلك، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة سامسونج قامت مؤخرًا بإزاحة الستار رسميًا عن شاشة منحنية جديدة تدعى Samsung CRG5 وتمتاز بحجم 27 إنش مع العلم بأنه تم تصميمها خصيصًا للاعبين، وفقا للشركة.

هذا بفضل إستخدام تكنولوجيا المزامنة Nvidia G-Sync مما يعني أنه عند ربطها مع بطاقة رسوميات من شركة Nvidia، فإن ذلك سيساعد الشاشة على مزامنة إطارات الصور للمساعدة في توفير تجربة مشاهدة سلسة من دون ظلال أو تمزق الصورة. تستفيد الشاشة أيضًا من معدل التحديث البالغ 240Hz، وهو معدل التحديث الذي يُعتبر أعلى بكثير من معدل التحديث في معظم الشاشات المتاحة في السوق اليوم.

الشيء السلبي الوحيد في هذه الشاشة هو أن دقتها لا تتعدى FullHD. في هذا اليوم وفي هذا العصر الذي أصبحت فيه دقة 4K هي المعيار، فمن المخيب للآمال أن نرى هذه الشاشة تأتي بدقة FullHD، ولا سيما أنها شاشة موجهة للاعبين. ومع ذلك، فإن إستخدام دقة FullHD بدلاً من 4K من شأنه أن يساعد في إبقاء سعر هذه الشاشة منخفضًا إلى حد ما.

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ووفقا لنائب رئيس قسم الشاشات في شركة سامسونج، السيد Seog-gi Kim، فقد صرح بالقول : ” تقدم سامسونج تجربة لعب من المستوى التالي مع شاشات منحنية مبتكرة بإستخدام أحدث تقنيات الرسوميات لتغمر اللاعبين بشكل لم يسبق له مثيل. نحن نجمع بين معدل التحديث البالغ 240Hz ودعم تكنولوجيا المزامنة Nvidia G-Sync في شاشة الألعاب المنحنية الجديدة Samsung CRG5، مما يمنح اللاعبين أداءً متقدمًا في أقوى الألعاب على مستوى الرسوميات “.