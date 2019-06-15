فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي فقط، لمح مسؤول تنفيذي في شركة سامسونج إلى إمكانية إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold في شهر يوليو المقبل، ولكننا تلقينا اليوم المزيد من الأخبار السيئة مع العلم بأن هذه الأخبار السيئة تأتي من شركة سامسونج نفسها.
تردد في وقت سابق بأن شركة سامسونج ستعقد مؤتمرًا صحفيًا موجزًا في المستقبل القريب للإعلان عن موعد الإطلاق الجديد للهاتف Galaxy Fold. ومع ذلك، قال متحدث رسمي بإسم الشركة أنه إذا كان هناك مؤتمر صحفي تخطط شركة سامسونج لعقده في الأسابيع القليلة المقبلة، لكان سمع شيئًا عنه. وعلاوة على ذلك، فقد نفت شركة سامسونج كذلك الآن إمكانية إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر يوليو المقبل.
لذلك يبدو أن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold الذي أعلنت عنه شركة سامسونج جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في شهر فبراير الماضي قد لا يصل إلى رفوف المتاجر قبل الهاتف Galaxy Note 10.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تنفي إحتمال إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.