سامسونج تنفي إحتمال إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر يوليو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي فقط، لمح مسؤول تنفيذي في شركة سامسونج إلى إمكانية إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold في شهر يوليو المقبل، ولكننا تلقينا اليوم المزيد من الأخبار السيئة مع العلم بأن هذه الأخبار السيئة تأتي من شركة سامسونج نفسها.

تردد في وقت سابق بأن شركة سامسونج ستعقد مؤتمرًا صحفيًا موجزًا في المستقبل القريب للإعلان عن موعد الإطلاق الجديد للهاتف Galaxy Fold. ومع ذلك، قال متحدث رسمي بإسم الشركة أنه إذا كان هناك مؤتمر صحفي تخطط شركة سامسونج لعقده في الأسابيع القليلة المقبلة، لكان سمع شيئًا عنه. وعلاوة على ذلك، فقد نفت شركة سامسونج كذلك الآن إمكانية إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر يوليو المقبل.

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لذلك يبدو أن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold الذي أعلنت عنه شركة سامسونج جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في شهر فبراير الماضي قد لا يصل إلى رفوف المتاجر قبل الهاتف Galaxy Note 10.