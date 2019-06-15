الهاتف Huawei Nova 5 Pro يظهر في صور رسمية مع شاشة مزودة بقطع وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 21 يونيو. ومع ذلك، يبدو أنه سيتم الكشف عن هاتف ثالث في نفس اليوم سيحمل على الأرجح إسم Huawei Nova 5 Pro لأننا حصلنا اليوم على صور رسمية لهذا الهاتف مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه.
كما ترون، سيأتي الهاتف Huawei Nova 5 Pro مع شاشة تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومع واجهة خلفية مغطاة بطبقة من الزجاج تضم أربع كاميرات، وواحدة منها على الأرجح عبارة عن كاميرا Time Of Flight. وكما تلاحظون، الهاتف Huawei Nova 5 Pro لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، لذلك من المحتمل أن يضم هذا المستشعر الهام في الشاشة، وهذا ما يعني بدوره أن شاشة هذا الهاتف ستكون من نوع OLED.
سيتم إطلاق الهاتف Huawei Nova 5 Pro بأربعة ألوان مختلفة على الأقل، ويقال كذلك بأنه سيضم المعالج HiSilicon Kirin 980. للآسف، متجر JD.com الصيني لا يكشف لنا عن أي مواصفات في الوقت الراهن، وحتى السعر الذي يظهر على المتجر لا يمثل السعر الرسمي للجهاز.
لا يزال أمامنا أسبوع واحد قبل أن نرى شركة Huawei تكشف النقاب رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series، لذلك من المحتمل أن نسمع المزيد عنها قبل حلول موعد الإعلان الرسمي.
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