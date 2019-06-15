جوجل تنهي رسميًا التكامل بين Google Photos و Google Drive للحد من الإرتباك

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كان من الممكن منذ فترة طويلة مزامنة عمليات الرفع بين Google Photos و Google Drive، ولكن هذا لم يعد ممكنًا. قررت شركة جوجل إنها التكامل بين هاتين الخدمتين بهدف تقليل الإلتباس الذي يعاني منه مستخدميها. الفكرة هنا هي تبسيط التجربة عبر Google Drive و Google Photos.

تقول شركة جوجل أنها سمعت تعليقات من المستخدمين تقول بأن التكامل بين هاتين الخدمتين مربك جدًا. لذلك، بدءًا من الشهر المقبل، سيحدث تغيير لتبسيط تجربة Google Drive و Google Photos.

لن يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو الجديدة من Google Drive تلقائيًا في Google Photos إبتداء من شهر يوليو المقبل. وبالمثل، لن يتم تلقائيًا إضافة الصور ومقاطع الفيديو الجديدة من Google Photos إلى مجلد الصور في Google Drive. لم يتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو التي يحذفها المستخدمون في Google Drive من Google Photos والعكس. تم ذلك لمنع الحذف العرضي للمحتوى في هذه الخدمات.

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تم إضافة ميزة جديدة إلى نسخة الويب من خدمة Google Photos لتوفير المزيد من التحكم الدقيق عند نسخ المحتوى من Google Drive إلى Google Photos. ميزة الرفع من Google Drive ستتيح للمستخدمين إختيار الصور ومقاطع الفيديو التي يريدون إستيرادها من Google Drive إلى Google Photos. بمجرد الإنتهاء من ذلك، لن تكون العناصر مرتبطة بين الخدمتين. ومع ذلك، نظرًا لعدم إرتباطها، سيتم إحتساب الصور ومقاطع الفيديو مقابل الخطة التخزينية للمستخدم في كل من Google Drive و Google Photos.

أكدت شركة جوجل أيضًا أن جميع صور أو فيديوهات المستخدمين الموجودة حاليًا في مجلد ” Google Photos ” في Google Drive ستبقى هناك. التغيير الوحيد هو أن المجلد لن يتم تحديثه تلقائيًا بعد الآن.