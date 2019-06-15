Huawei تسجل العلامة التجارية ” HongMeng OS ” في العديد من البلدان حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Huawei بجد على نظام التشغيل البديل الخاص بها، وتستعد لإطلاق أولى الأجهزة المزودة بهذا النظام المعروف حاليًا بإسم HongMeng OS في شهر أكتوبر المقبل. ويقال بأن العلامة التجارية الصينية شحنت بالفعل 1 مليون جهاز مزود بنظام التشغيل الجديد الخاص بها لأغراض الإختبار، وتعمل أيضًا بجد لحجز العلامة التجارية HongMeng OS في عدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

تكشف المعلومات الحديثة المدرجة في قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة إختصارًا بإسم WIPO أن شركة Huawei تقدمت بطلب للحصول على العلامة التجارية HongMeng OS في عدد كبير من البلدان، بما في ذلك أستراليا وكندا وكمبوديا والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والهند والمكسيك اسبانيا وسويسرا وتايلاند.

في الشهر الماضي، تم رصد شركة Huawei تسجل العلامة التجارية HongMeng OS في الصين لدى الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية المعروفة إختصارًا بإسم CNIPA. وتكشف أوصاف العلامات التجارية أنه سيتم إستخدام HongMeng OS من أجل مجموعة من الأجهزة بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى الأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية.

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من المؤكد أن إنشاء نظام تشغيل جديد من الصفر ليس بالأمر السهل، وستكون منافسة أنظمة التشغيل الأخرى مثل Android و iOS بلا شك مهمة صعبة. العامل الأكبر هنا هو دعم التطبيقات، ولكن رأينا تقارير تفيد بأن شركة Huawei قد تتعاون مع متجر Aptoide، والذي يضم أكثر من 900 آلف تطبيق، ليكون بمثابة بديل لمتجر Google Play Store في نظام التشغيل الخاص بها.

شركة Huawei تملك أيضًا متجر AppGallery الخاص بها، ولكنها ستحتاج إلى إحضار معظم التطبيقات إلى هذا المتجر إذا أرادت أن تجعله ملائمًا للمستخدمين. في النهاية، ستؤدي المزيد من المنافسة إلى ظهور منتجات أفضل، لذلك نحن نتطلع لمعرفة ما لدى نظام HongMeng OS في جعبته.