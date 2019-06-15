تأكيد شكل iPhone 11 الجديد من آبل في النسخ الثلاثة

ظهر شكل iPhone 11 من آبل لأول مرة مع مجموعة كبيرة من التسريبات في الشهر الماضي، جاءت هذه التسريبات لتظهر لنا شكل الهاتف من الخلف تحديداً وشكل الكاميرا الجديدة.

مع الأسف لم يلقى شكل الهاتف الكثير من الإعجاب من المستخدمين حول العالم وهذا لآن الكاميرا الخلفية تأتي في مربع يضم ثلاثة كاميرات في هواتف iPhone 11 و 11Max وكاميرا ثنائية في 11R وكان الشكل النهائي للكاميرا الخلفية سيء للغاية.

لا تخطأ فهمي أو الظن فإن أداء الكاميرا الثلاثية على الـ iPhone 11 Max سيكون خرافياً بالمعنى الحرفي للكلمة وسيتمكن الهاتف من التفوق على بعض الكاميرات الاحترافية ومنافستها ولكن دعونا لا نخدع أنفسنا فالمنظر النهائي للكاميرا سيء للغاية.

Advertisements

التسريبات الجديدة تأتينا من شركة Olixar التي تقوم بتصنيع الحماية الزجاجية الإضافية لكاميرات الأيفون وأيضاً طبقات الحماية الزجاجية الأمامية لنفس الهواتف، لذا يمكننا أن نتوقع ونؤكد أن الشكل النهائي للكاميرا سيكون بهذا المنظر خاصةً وأننا رأينا الكثير من التسريبات ومصنعي الحماية من الطرف الثالث الذيين يصدرون أغلفة حماية لهذا الشكل تحديداً.

لا يمكننا أن نحكم على المنتج النهائي قبل أن نراه ونمسكه في أيدينا ولكن دعونا لا نخطأ الظن بأن الشكل سيختلف عن هذا أو سيحدث تغيير ما يغير شكل الهاتف، إن قامت الشركة بإصدار الهاتف بهذا الشكل فإنه سيكون أقبح هاتف أيفون صدر حتى يومنا هذا .

ما رأيكم في شكل iPhone 11 بحسب هذه التسريبات ؟

المصدر.