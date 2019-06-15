تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف جوجل المنتظر Pixel 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت على شبكة الإنترنت أول الصور الحية لهاتف عملاق البحث القادم Pixel 4، حيث تظهر كاميرة الهاتف بتصميم مربع الشكل مع إعدادات متعددة للكاميرة الخلفية.

كشفت شركة جوجل مؤخراً عن أول الصور الرسمية التي توضح تصميم هواتف Pixel 4 و Pixel 4XL، حيث تتبنى عملاق البحث هذا العام التصميم المربع في الكاميرة الخلفية على غرار التصميم المنتظر من هواتف الأيفون هذا العام.

ومازالت جوجل تجذب الأنظار في ترقب لإصدارات هذا العام، حيث رصدت من جديد صور حية لهاتف Pixel 4 والتي نشرت عبر 9to5Google، إلا أن الصور الحية لا تكشف عن الكثير من التفاصيل حول تصميم الهاتف عدا الكاميرة الخلفية التي كشفت عنها جوجل بالفعل.

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يذكر أن إصدارات جوجل من هواتف Pixel يكشف عنها غالباً قي صور حية قبل الإعلان الرسمي بفترة، حيث رصد سابقاً هاتف Pixel الأول مع أحد المستخدمين على متن قطار، كما نشرت صور حية لهاتف Pixel 3 XL في الأماكن العامة قبل الإعلان الرسمي بفترة، لذا نترقب ظهور مزيد من الصور التي تكشف عن تفاصيل أكثر حول تصميم إصدار جوجل المميز لهذا العام.

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