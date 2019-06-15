سيارة Mazda الكهربائية الأولى ستصل أخيرًا في العام 2020، والشركة تؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - نتوقع أن تصبح جميع سياراتنا كهربائية في نهاية المطاف. هذا يبدو وكأنه تقدم منطقي نظرًا للتركيز المتزايد على الإستدامة من قبل الشركات المتخصصة في صناعة السيارات والتي رفعت حجم إستثماراتها على السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة. حتى الشركات غير المصنعة للسيارات مثل Walmart، تقوم بدورها من خلال زيادة عدد محطات الشحن المتاحة في متاجرها.

الغريب في الأمر أن شركة Mazda كانت هادئة إلى حد ما بشأن جهودها في قطاع السيارات الكهربائية، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا قريبًا لأن الشركة أكدت الآن خططها لإطلاق أول سيارة كهربائية لها في العام 2020. وتم الإدلاء بهذه المعلومات من قبل الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Akira Marumoto لموقع Automotive News Europe.

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على الرغم من أن الشركة كانت هادئة في الجانب المتعلق بالسيارات الكهربائية في السنوات الماضية، إلا أن الأمر لا يبدو كما لو كانت غير راغبة في إطلاق سيارة كهربائية. في العام 2017، كانت الشركة قد تعاونت مع Toyota في محاولة للمساعدة في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، ولكن يبدو الآن أن الشركة مستعدة أخيرًا لإطلاق سيارتها الكهربائية الخاصة، ويبدو أنها ستكون منفصلة عن هذا التعاون. بدلاً من ذلك، تدعي شركة Mazda أن هذه السيارة الكهربائية سيتم بناؤها بإستخدام المعمارية الخاصة بالشركة نفسها.

بالإضافة إلى سيارتها الكهربائية المقرر صدورها في العام 2020، فقد كشفت لنا شركة Mazda كذلك أنها ستقوم بإطلاق سيارة هجينة خاصة بها والتي ستصدر في العام 2021 أو 2022.