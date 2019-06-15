Uber ستبدأ بتوصيل الطعام للعملاء بإستخدام الطائرات بدون طيار في صيف هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - Uber قد تدخل هي الأخرى في المستقبل القريب إلى مجال التسليم بإستخدام الطائرات بدون طيار. ويدعي تقرير جديد أن شركة Uber تتطلع إلى بدء توصيل المواد الغذائية بإستخدام الطائرات بدون طيار هذا الصيف. ستكون هذه الخدمة متوفرة في البداية في مدينة سان دييغو الأمريكية. كانت شركة Uber تتحدث عن إمكانية إجراء إختبارات في هذه المنطقة بالذات منذ العام الماضي، ويشير تقرير اليوم إلى أنها على وشك القيام بذلك.

الطلبات لن يتم إرسالها مباشرة إلى منازل العملاء. سوف تُسقط الطائرات بدون طيار الطلبيات في ” مناطق هبوط آمنة معينة ” حيث ستقوم شركات الشحن التابعة لشركة Uber بإلتقاط تلك الطلبيات ثم نقلها إلى باب العميل.

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يمكن أن تكون مناطق الهبوط الآمنة هذه عبارة عن أسطح سيارات Uber المتوافقة والتي ستتعرف عليها الطائرات بدون طيار بإستخدام أكواد QR Code. وبحسب ما ورد، فسوف تطلق الشركة طائرتها المستقلة الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام والتي ستكون قادرة على بلوغ سرعة تصل إلى 70 ميلاً في الساعة.

قد لا يكلفك كثيرًا التوصل بطعامك عبر طائرة بدون طيار مقارنة بالتوصيل العادي من Uber Eats. ويقال أن الشركة تخطط للحفاظ على نفس سعر التسليم الذي يمكن أن يصل إلى 8.50 دولار أمريكي. وتعتقد الشركة أن الطائرات بدون طيار ستكون قادرة على تسليم الطلبات في مسافة قدرها 1.5 ميل في غضون سبع دقائق فقط، بينما يستغرق الأمر أكثر من 21 دقيقة عبر سيارة أو دراجة هوائية.