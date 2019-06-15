Volkswagen و Ford قريبتان من توقيع صفقة متعلقة بتطوير السيارات الذاتية القيادة

فاطمة أيت طالب - دبي - يتباحث إثنان من أكبر مصنعي السيارات في العالم حول صفقة محتملة بشأن شراكة لتطوير السيارات الذاتية القيادة. أفادت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة Volkswagen قد أوضح أن Volkswagen و Ford على وشك التوصل إلى صفقة. تجري الشركتان محادثات منذ أشهر، ولكن هذه التعليقات من مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة Volkswagen توضح أن هذه المحادثات دخلت مرحلة متقدمة إلى حد ما.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Volkswagen حوالي 500 من كبار المدراء التنفيذيين في الشركة من جميع أنحاء العالم في المقر الرئيسي للشركة في مدينة فولفسبورج اليوم أن المحادثات مع شركة Ford حول الشراكة في قطاع السيارات الذاتية القيادة تسير على ما يرام وستكتمل قريبًا. وستكون هذه الشراكة الإستراتيجية مع Ford مفيدة لشركة Volkswagen لأن الشركة الأمريكية كانت تستثمر بكثافة في تطوير السيارات الذاتية القيادة منذ عدة سنوات.

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وخلال الإجتماع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Volkswagen بالقول : ” بدون وجود قوي في الولايات المتحدة حيث تواجدنا ضعيف، الصراعات التجارية العالمية ستجعلنا في وضع خطير “، وأضاف : ” اليوم نحن شركة مؤثرة بشدة في الصين. نحتاج إلى أن يكون لدينا تأثير وازن في الولايات المتحدة الأمريكية “.

تشير التقارير إلى أن الشركتين قد تعلنان عن توقيع إتفاقية الشراكة في أوائل الشهر المقبل. سوف يستلزم الأمر استثمارًا من Volkswagen في شركة Argo AI التابعة لشركة Ford والمهتمة بتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية. من المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذه الشراكة عندما يقترب موعد الإعلان الرسمي عنها.