نظام KaiOS سيحصل على ميزات إضافية، وأجهزة بتصاميم جديدة، وسيصل لأسواق جديدة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر KaiOS بالفعل هو ثالث أشهر نظام تشغيل للهواتف المحمولة، فهو يعمل الآن على أكثر من 100 مليون هاتف محمول مع هدف طموح يتمثل في الوصول إلى مليار مستخدم في السنوات القادمة. في الشهر الماضي فقط حصلت الشركة التي تشرف على تطوير هذا النظام على تمويل إضافي من أمثال TCL و Google التي جلبت أيضًا بعض من خدماتها، بما في ذلك Google Search و Google Maps و Youtube إلى نظام KaiOS. دخلت شركة KaiOS Technologies بالفعل في شراكة مع شركات تقنية كبيرة أخرى مثل Facebook و Qualcomm وتتطلع للتوسع لتصاميم جديدة وأسواق مختلفة في العام 2019.

قام الرئيس التنفيذي لشركة KaiOS Technologies، السيد Sebastien Codevill بتفصيل رؤية الشركة للعام المقبل، وهي الرؤية التي تشمل تحسين الأداء على الأجهزة المتدنية الحالية. وأوضح السيد Sebastien Codeville بأن مهندسي البرمجيات في الشركة يعملون بجد على إضافة تعدد المهام والتصفح المبوب للحصول على تجربة إستخدام أفضل وأكثر فائدة تشبه تلك التي تحصل عليها على الهاتف الذكي.

الميزة الأخرى المطلوبة للغاية هي خاصية النسخ واللصق والتي يتم العمل عليها أيضًا وستكون جزءًا من التحديثات المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة KaiOS Technologies أيضًا على مشاريع جديدة للتعلم الآلي مع شركائها الرئيسيين والتي تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة والتصوير وتعزيز الأمان. وتخطط الشركة لإستخدام نظام التشغيل الخاص بها في أجهزة ذات تصاميم جديدة مع تقديم المزيد من الخدمات المتقدمة في النصف الثاني من العام 2019.

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من ناحية السوق، أوضح السيد Sebastien Codevill بأن أجهزة KaiOS ستأتي إلى المزيد من البلدان في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب دول أمريكا اللاتينية وأسواق معينة في آسيا في الربع الثالث من هذا العام. وستشهد البرازيل والمكسيك إطلاق أول هواتف KaiOS هذا الصيف، وستتاح الفرصة للمستخدمين في الولايات المتحدة أيضًا لشراء الهواتف المحمولة المزودة بنظام KaiOS في الأشهر المقبلة.