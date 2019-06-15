Galaxy Note 10 قادم في أواخر شهر أغسطس، والجيل المقبل من iPhone في أواخر شهر سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - نعلم جميعًا بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج، ونقصد هنا بطبيعة الحال Galaxy Note 10، سيصل في شهر أغسطس المقبل بينما سيصل الجيل المقبل من iPhone في شهر سبتمبر الموالي. ولكن يبدو أنه سيكون هناك تغيير طفيف في الخطط هذا العام، على الأقل وفقا لتقويم التسويق التابع لشركة الإتصالات الأمريكية Verizon والذي تم تسريبه اليوم على شبكة الإنترنت.
قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر تقويم التسويق هذا في حسابه الرسمي على شبكة تويتر، وهو التقويم الذي يلمح إلى أنه سيتم إطلاق الهاتف Galaxy Note 10 في وقت ما خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل بدلاً من الأول كالمعتاد.
هذا يتناقض مع تقارير سابقة إقترحت 10 أغسطس كتاريخ محتمل لإطلاق الهاتف Galaxy Note 10. من ناحية أخرى، سيتم تأخير إطلاق الجيل المقبل من iPhone إلى أواخر شهر سبتمبر، ربما في الأسبوع الثالث أو الرابع تقريبًا. وهناك أيضًا الهاتف Google Pixel 4 الذي سيصل في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ولكننا نعرف ذلك بالفعل.
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