حالة الطقس «السبت» ودرجات الحرارة المتوقعة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات الجمهورية، كالآتي:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 22 31

الإسكندرية 23 29

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بلطيم 23 29

مطروح 21 29

السلوم 20 30

سيوة 26 37

بورسعيد22 29

دمياط 23 28

الزقازيق21 34

الإسماعيلية 20 35

السويس 22 34

العريش 20 30

رفح 20 30