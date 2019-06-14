التحديث الأخير للهاتف OnePlus 7 Pro يجعل الكاميرا تلتقط صورًا أفضل بكثير

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلنت شركة OnePlus عن هاتفها الرائد الأحدث، OnePlus 7 Pro. على الرغم من أنه جاء مع ثلاث كاميرات في الخلف، فقد تعرض الهاتف OnePlus 7 Pro لإنتقادات شديدة بسبب أداء الكاميرا. وبعد مراعاة تعليقات المجتمع، قام فريق OnePlus في الأونة الأخيرة بإصدار تحديث جديد للكاميرا يوفر تجربة تصوير أفضل بكثير. كما ترى في الصور أدناه، فقد أصبح الهاتف OnePlus 7 Pro الآن يلتقط صورًا أفضل بكثير بفضل التحسينات التالية :

تحسين التباين الكلي وأداء الألوان

تحسين توازن اللون الأبيض في الكاميرا الخلفية الثلاثية

تحسين دقة وثبات التركيز التلقائي

إصلاح مشكلة اللون الأخضر في بعض المشاهد المنخفضة الإضاءة

إصلاح مشكلة الضوضاء الثابتة في بعض مشاهد HDR

تحسين التباين وتشبع اللون في الكاميرا الواسعة الزاوية

تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في المشاهد المنخفضة الإضاءة للكاميرا الواسعة الزاوية

تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في الكاميرا المقربة

تحسين وضوح الألوان في وضع Nightscape

تحسين السطوع والوضوح في المشاهدة المنخفضة الإضاءة في وضع Nightscape

مع هذا التحديث، فإن فريق OnePlus واثق من أن الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف OnePlus 7 Pro ستكون مماثلة للصور الملتقطة بإستخدام الهواتف الذكية المتقدمة في الجانب المتعلق بالتصوير، مثل Galaxy S10 و Google Pixel 3.