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فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلنت شركة OnePlus عن هاتفها الرائد الأحدث، OnePlus 7 Pro. على الرغم من أنه جاء مع ثلاث كاميرات في الخلف، فقد تعرض الهاتف OnePlus 7 Pro لإنتقادات شديدة بسبب أداء الكاميرا. وبعد مراعاة تعليقات المجتمع، قام فريق OnePlus في الأونة الأخيرة بإصدار تحديث جديد للكاميرا يوفر تجربة تصوير أفضل بكثير. كما ترى في الصور أدناه، فقد أصبح الهاتف OnePlus 7 Pro الآن يلتقط صورًا أفضل بكثير بفضل التحسينات التالية :
- تحسين التباين الكلي وأداء الألوان
- تحسين توازن اللون الأبيض في الكاميرا الخلفية الثلاثية
- تحسين دقة وثبات التركيز التلقائي
- إصلاح مشكلة اللون الأخضر في بعض المشاهد المنخفضة الإضاءة
- إصلاح مشكلة الضوضاء الثابتة في بعض مشاهد HDR
- تحسين التباين وتشبع اللون في الكاميرا الواسعة الزاوية
- تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في المشاهد المنخفضة الإضاءة للكاميرا الواسعة الزاوية
- تحسين الوضوح والحد من الضوضاء في الكاميرا المقربة
- تحسين وضوح الألوان في وضع Nightscape
- تحسين السطوع والوضوح في المشاهدة المنخفضة الإضاءة في وضع Nightscape
مع هذا التحديث، فإن فريق OnePlus واثق من أن الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف OnePlus 7 Pro ستكون مماثلة للصور الملتقطة بإستخدام الهواتف الذكية المتقدمة في الجانب المتعلق بالتصوير، مثل Galaxy S10 و Google Pixel 3.
كانت هذه تفاصيل خبر التحديث الأخير للهاتف OnePlus 7 Pro يجعل الكاميرا تلتقط صورًا أفضل بكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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