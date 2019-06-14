جوجل تطلق موقعًا خاصًا لإختبار سرعة الإنترنت للتحقق من أداء Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Stadia هي خدمة بث الألعاب السحابية القادمة من شركة جوجل والتي تتيح لك تشغيل الألعاب التي تتطلب عتاد قوي عبر الإنترنت فقط. وبالتالي، هذه الخدمة تتيح لمطوري الألعاب جلب ألعابهم القوية التي تتطلب الكثير من قوة المعالجة إلى فئة أكبر من اللاعبين والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء أجهزة الألعاب القوية والألعاب نفسها.

منذ إنطلاق فعاليات معرض الترفيه السنوي E3 2019 في بداية هذا الأسبوع، أصبحت Google Stadia معروفة الآن أكثر من أي وقت مضى لأن منصات الألعاب الأخرى والناشرين الأخرين يعلنون عن ألعابهم المقبلة ومستقبل أجهزة الألعاب.

على أي حال، من المفهوم أن تجربة اللعب الخاصة بك على خدمة Google Satdia ستعتمد أساسًا على موثوقية إتصالك بالإنترنت وسرعته وسرعة الإستجابة. إذا كنت تتساءل عما إذا كان إتصالك الحالي بالإنترنت جيدًا لخدمة Google Stadia، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة جوجل قامت بإطلاق أداة لإختبار سرعة إتصالك بالإنترنت، ويمكنها أن تخبرك عما إذا كان إتصالك جيدًا أو يحتاج إلى تحسين.

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يمكنك الوصول إلى هذه الأداة من خلال صفحة Google Stadia على متجر Google Store، والقيام بعد ذلك ببدء الإختبار على الأجهزة التي تخطط لإستخدام Google Stadia عليها. توصي شركة جوجل بسرعة قدرها 10Mbps على الأقل لتشغيل الألعاب بدقة 720p وبمعدل 60 إطار في الثانية مع صوت ستيريو، أو سرعة قدرها 20Mbps لتشغيل الألعاب بدقة 1080p HDR وبمعدل 60 إطار في الثانية مع الصوت المحيطي، أو سرعة قدرها 30Mbps على الأقل لتشغيل الألعاب بدقة 4K HDR وبمعدل 60 إطار في الثانية مع الصوت المحيطي.