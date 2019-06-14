فاطمة أيت طالب - دبي - Shazam هو تطبيق رائع إذا كنت ترغب في معرفة إسم الأغنية والفنان الذي تستمع إليه حاليًا على الراديو أو التلفزيون. ومع ذلك، ماذا لو أردت معرفة إسم الأغنية التي يتم تشغيلها على مقطع فيديو على هاتفك نفسه؟ حسنًا، الخبر السار هو أن تطبيق Shazam لديه الآن الحل لهذه المشكلة.
تم تحديث التطبيق مؤخرًا حيث يأتي الآن مع ميزة جديدة تدعى ” Pop Up Shazam “. يبدو أن هذه الميزة تعمل على منصة الأندرويد فقط في الوقت الراهن، وهو أمر مثير للإستغراب بعض الشيء بالنظر إلى أن شركة آبل هي من تملك هذا التطبيق الآن. ووفقا لـ Shazam، فقد صرحت بالقول : ” عند تشغيل Pop Up Shazam، سترى إشعارًا دائمًا في درج الإشعارات. سيتم إستخدام هذا الإشعار لتحريك الزر العائم. فقط إضغط عليه وسترى زر Shazam. إضغط على زر Shazam وسنخبرك بالنتيجة أينما كنت “.
هذا يعني أنه إذا كنت تشاهد مقطع فيديو على اليوتيوب أو إنستاجرام وتم تشغيل أغنية وترغب في معرفة عنوانها أو مغنيها، فبإمكانك فقط الضغط على زر Shazam العائم وسيحاول تحديد الأغنية لك. وبالنسبة لمستخدمي نظام iOS، فكما قلنا سابقًا، هذه الميزة تعمل على نظام الأندرويد فقط في الوقت الراهن، ولكن في الوقت نفسه توجد طريقة بديلة لتحديد الأغاني على هاتفك. يشمل ذلك إستخدام زوج من سماعات الأذن ووضعها بجانب مايكروفون هاتفك.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Shazam لمنصة الأندرويد يمكنه الآن التعرف على الأغاني التي يتم تشغيلها على هاتفك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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