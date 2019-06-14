Huawei تدرس إستخدام نظام Sailfish OS بدلاً من نظام التشغيل الخاص بها

فاطمة أيت طالب - دبي - نتيجة للحظر التجاري الذي تم فرضه عليها من قبل الحكومة الأمريكية، فقد أصبحت شركة Huawei غير قادرة على إستخدام نظام الأندرويد مع خدمات Google Play Services والتي تشمل متجر Google Play Store في هواتفها الذكية المستقبلية. هذا يعني أن الشركة بحاجة إلى البحث في مكان آخر عن نظام تشغيل بديل.

أشارت الشائعات الأولية إلى أن شركة Huawei تعمل على تطوير نظام التشغيل الخاص بها والذي يحمل إسم HongMeng OS أو Ark OS، وهو نظام التشغيل الذي تردد مؤخرًا بأنه سيصدر في شهر أكتوبر المقبل، ولكن مصادر مطلعة على المسألة تفيد بأن شركة Huawei تدرس بديلاً آخر لنظام الأندرويد، وهو Sailfish OS.

في الواقع، شركة Huawei لن تستخدم نظام Sailfish OS الخام، وبدلاً من ذلك، فهي ستستخدم نسخة متفرعة من هذا النظام تدعى Aurora OS والتي لا تزال تستند على نواة Linux. وبحسب ما ورد، فقد ناقش الرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Guo Ping، إمكانية إستخدام نظام التشغيل Aurora OS في هواتف Huawei المستقبلية مع السيد Konstantin Noskov، والذي يشغل منصب وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا. في الواقع، تعمل شركة Huawei بالفعل على إختبار نظام Aurora OS في بعض من أجهزتها، على الأقل وفقا لمحتوى التقرير الجديد الذي صدر اليوم.

ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من قبل أي من الأطراف، لذلك ليست هناك في الوقت الراهن أي وسيلة لتأكيد ما إذا كانت هذه الشائعات الجديدة صحيحة أم لا.