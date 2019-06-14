هواتف Galaxy S10 تحقق مبيعات أفضل من Galaxy S9 بنسبة 31% في هولندا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن أربعة هوتف ذكية كجزء من سلسلة Galaxy S10 Series في شهر مارس الماضي، وثلاثة من هذه الهواتف الأربعة شقت طريقها بالفعل إلى هولندا منذ ذلك الحين، وهذه الهواتف الثلاثة المعنية هي Galaxy S10e و Galaxy S10 و +Galaxy S10. ووفقا لفرع شركة سامسونج في هولندا، فيبدو أنه تم بيع أكثر من 100 آلف وحدة من هذه الهواتف الذكية الثلاثة مجتمعة في الأشهر الثلاثة الأولى، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 31 في المئة مقارنة مع المبيعات التي حققتها سلسلة هواتف Galaxy S9 Series في نفس البلد خلال نفس الفترة الزمنية.

كشف مدير التسويق في فرع شركة سامسونج بهولندا، السيد Gerben van Walt Meijer بأن 99 في المئة من الهولنديين يتطلعون إلى عمر مناسب للبطارية، وأن 97 في المئة يحتاجون إلى صور ذات جودة مناسبة، في حين يريد 97 في المئة منهم سعرًا جذابًا. وأضاف أن هواتف Galaxy S10 الأحدث من شركة سامسونج تعتبر رائدة في كل هذه الجوانب.

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اللون الأكثر شعبية في هولندا هو الأسود، فنصف وحدات Galaxy S10 التي تم شراؤها في هولندا كانت تمتاز بهذا اللون. حصل 20 في المئة من المالكين على وحدات بيضاء، مع إعتبار اللون الأخضر هو الخيار الثالث الأكثر شعبية بنسبة 18 في المئة. ووفقا لأبحاث داخلية، فإن جيل الألفية ( كل شخص يتراوح عمره بين 18 و 25 سنة ) يفضلون أيضًا إستخدام هواتفهم الذكية بيد واحدة، وهذا سبب رئيسي آخر يدفعهم لإختيار شراء الهاتف الرائد لشركة سامسونج.