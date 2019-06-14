إطلاق Poco Launcher 2.0 مع تحسينات على الواجهة

واجهة Poco Launcher هي واجهة هاتف PocoPhone المميز للغاية وقاتل الهواتف الرائدة في العام الماضي الذي تمكن من تحقيق نجاح واسع.

اليوم قامت شركة شاومي بإطلاق النسخة الثانية من واجهة Poco Launcher التي تحمل رقم 2.0 من خلال متجر Google Play والأمر الممتع هو أنك تستطيع إستخدام هذه الواجهة حتى إن لم تكن تمتلك الهاتف.

جاء الإعلان عن الواجهة من خلال حساب MIUI الرسمي وهي واجهة التشغيل الخاصة بشاومي والنظام الذي بدأت به الشركة، لم تأتي الواجهة الجديدة بالكثير من التغييرات بل يمكننا القول بأن أغلب التغييرات التي تمت على الجهاز كانت متعلقة بالتصميم وتحسين التجربة وجعلها أخف وأكثر سرعة وتحسين تطبيق App Drawer الخاص بالواجهة ليصبح الآن شبه شفاف .

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يمكنك تخصيص الكثير من الأمور في الواجهة والبرنامج مثل شفافية الـ App Drawer وغيرها من الأمور الأخرى ويمكنك حتى تخصيص الوضع المظلم dark Mode .

بالطبع لا توجد أي معلومات عن وجود Poco F2 أو حتى كونه داخل عملية التطوير من الشركة ولا يعني تحديث الواجهة بأن الهاتف سيصدر قريباً كل ما يمكننا توقعه هو أننا يجب أن ننتظر حتى نرى إعلان رسمي عن الهاتف .

يمكنك الآن تحميل واجهة Poco Launcher 2.0 من خلال هذا الرابط.