سامسونج تؤجل Galaxy Fold مرة أخرى

قامت سامسونج بتأجيل Galaxy Fold مرة أخرى بعدما لمحت الإسبوع الماضي لموعد إطلاق في شهر يوليو المقبل.

جاء التأجيل الجديد في بيان رسمي من الشركة ينفي إشاعة إطلاق الهاتف في يوليو وحتى ينفي الإعلان عن مؤتمر خاص بالإعلاميين للكشف عن آخر التطورات الخاصة بالهاتف ولكن الشركة خرجت وقالت رسمياً بأن هذا الأمر غير صحيح وبأنه لو كان هناك حدث خاص بالإعلاميين قريباً كنا سمعنا هذا الحدث من مصادر مختلفة في الفترة الحالية ولن يكون الأمر مفاجئاً .

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يبدو أن الهاتف الذي أعلن عنه مع Galaxy S10 لن يصدر هذا العام على الإطلاق ويبدو أن التقنية لازلت تعاني من الكثير من المشاكل التي تحتاج الشركة إلى الإهتمام بها قبل أن نرى موعد إطلاق رسمي وتسليم للهواتف للمستخدمين الذين قاموا بطلبها بشكل مسبق.

هاتف Galaxy Fold كان عانى من كثير من المشاكل في بناء الجهاز والشاشة وإستخدامها بعد الإعلان عنه وإرسال وحدات المراجعة إلى الإعلاميين الذين قاموا بالإبلاغ بشكل عام وموسع عن المشاكل التي ظهرت في الجهاز وضعف حمايته مما جعل سامسونج تقرر أن تؤجل إطلاق الهاتف حتى تقوم بمعالجة هذه المشاكل .